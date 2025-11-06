Informacje o cenie Metaverse Face (MEFA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00148951$ 0.00148951 $ 0.00148951 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.08% Zmiana ceny (1D) -0.97% Zmiana ceny (7D) -14.73% Zmiana ceny (7D) -14.73%

Aktualna cena Metaverse Face (MEFA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEFA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEFA w historii to $ 0.00148951, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEFA zmieniły się o +0.08% w ciągu ostatniej godziny, o -0.97% w ciągu 24 godzin i o -14.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Metaverse Face (MEFA)

Kapitalizacja rynkowa $ 244.82K$ 244.82K $ 244.82K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K Podaż w obiegu 9.50B 9.50B 9.50B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Metaverse Face wynosi $ 244.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEFA w obiegu wynosi 9.50B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 257.58K.