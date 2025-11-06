GiełdaDEX+
Aktualna cena Metaverse Face to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MEFA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEFA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MEFA

Informacje o cenie MEFA

Czym jest MEFA

Biała księga MEFA

Oficjalna strona internetowa MEFA

Tokenomika MEFA

Prognoza cen MEFA

Cena Metaverse Face (MEFA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MEFA do USD:

--
----
-0.90%1D
USD
Metaverse Face (MEFA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:56:48 (UTC+8)

Informacje o cenie Metaverse Face (MEFA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00148951
$ 0.00148951$ 0.00148951

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-0.97%

-14.73%

-14.73%

Aktualna cena Metaverse Face (MEFA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEFA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEFA w historii to $ 0.00148951, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEFA zmieniły się o +0.08% w ciągu ostatniej godziny, o -0.97% w ciągu 24 godzin i o -14.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Metaverse Face (MEFA)

$ 244.82K
$ 244.82K$ 244.82K

--
----

$ 257.58K
$ 257.58K$ 257.58K

9.50B
9.50B 9.50B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Metaverse Face wynosi $ 244.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEFA w obiegu wynosi 9.50B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 257.58K.

Historia ceny Metaverse Face (MEFA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Metaverse Face do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Metaverse Face do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Metaverse Face do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Metaverse Face do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.97%
30 Dni$ 0-25.88%
60 dni$ 0-15.93%
90 dni$ 0--

Co to jest Metaverse Face (MEFA)

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Metaverse Face (MEFA)

Prognoza ceny Metaverse Face (w USD)

Jaka będzie wartość Metaverse Face (MEFA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Metaverse Face (MEFA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Metaverse Face.

Sprawdź teraz prognozę ceny Metaverse Face!

MEFA na lokalne waluty

Tokenomika Metaverse Face (MEFA)

Zrozumienie tokenomiki Metaverse Face (MEFA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MEFAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Metaverse Face (MEFA)

Jaka jest dziś wartość Metaverse Face (MEFA)?
Aktualna cena MEFA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MEFA do USD?
Aktualna cena MEFA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Metaverse Face?
Kapitalizacja rynkowa dla MEFA wynosi $ 244.82K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MEFA w obiegu?
W obiegu MEFA znajduje się 9.50B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MEFA?
MEFA osiąga ATH w wysokości 0.00148951 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MEFA?
MEFA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MEFA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MEFA wynosi -- USD.
Czy w tym roku MEFA pójdzie wyżej?
MEFA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MEFA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:56:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Metaverse Face (MEFA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

