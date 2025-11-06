GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Metaplex to 0.163251 USD. Śledź aktualizacje cen MPLX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MPLX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Metaplex to 0.163251 USD. Śledź aktualizacje cen MPLX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MPLX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MPLX

Informacje o cenie MPLX

Czym jest MPLX

Oficjalna strona internetowa MPLX

Tokenomika MPLX

Prognoza cen MPLX

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Metaplex

Cena Metaplex (MPLX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MPLX do USD:

$0.163239
$0.163239$0.163239
+2.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Metaplex (MPLX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:51:43 (UTC+8)

Informacje o cenie Metaplex (MPLX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.158578
$ 0.158578$ 0.158578
Minimum 24h
$ 0.167314
$ 0.167314$ 0.167314
Maksimum 24h

$ 0.158578
$ 0.158578$ 0.158578

$ 0.167314
$ 0.167314$ 0.167314

$ 0.896784
$ 0.896784$ 0.896784

$ 0.02528374
$ 0.02528374$ 0.02528374

+0.10%

+2.23%

-26.52%

-26.52%

Aktualna cena Metaplex (MPLX) wynosi $0.163251. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MPLX wahał się między $ 0.158578 a $ 0.167314, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MPLX w historii to $ 0.896784, a najniższy to $ 0.02528374.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MPLX zmieniły się o +0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +2.23% w ciągu 24 godzin i o -26.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Metaplex (MPLX)

$ 92.65M
$ 92.65M$ 92.65M

--
----

$ 163.21M
$ 163.21M$ 163.21M

567.64M
567.64M 567.64M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Metaplex wynosi $ 92.65M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MPLX w obiegu wynosi 567.64M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 163.21M.

Historia ceny Metaplex (MPLX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Metaplex do USD wyniosła $ +0.0035622.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Metaplex do USD wyniosła $ -0.0699548655.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Metaplex do USD wyniosła $ -0.0572125210.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Metaplex do USD wyniosła $ -0.02094127900475824.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0035622+2.23%
30 Dni$ -0.0699548655-42.85%
60 dni$ -0.0572125210-35.04%
90 dni$ -0.02094127900475824-11.36%

Co to jest Metaplex (MPLX)

Metaplex (MPLX) is the standard for launching tokens and NFTs on Solana. Used to create 99% of tokens and NFTs on Solana, Metaplex powers the network’s biggest stablecoins, RWAs, DEXs, launchpads, wallets, DePIN networks, DeFi apps and games, with more than 900 million assets created and over $10 billion in transaction value. 50% of Metaplex protocol revenue is used to buy back MPLX for the Metaplex DAO.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Metaplex (MPLX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Metaplex (w USD)

Jaka będzie wartość Metaplex (MPLX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Metaplex (MPLX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Metaplex.

Sprawdź teraz prognozę ceny Metaplex!

MPLX na lokalne waluty

Tokenomika Metaplex (MPLX)

Zrozumienie tokenomiki Metaplex (MPLX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MPLXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Metaplex (MPLX)

Jaka jest dziś wartość Metaplex (MPLX)?
Aktualna cena MPLX w USD wynosi 0.163251USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MPLX do USD?
Aktualna cena MPLX w USD wynosi $ 0.163251. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Metaplex?
Kapitalizacja rynkowa dla MPLX wynosi $ 92.65M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MPLX w obiegu?
W obiegu MPLX znajduje się 567.64M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MPLX?
MPLX osiąga ATH w wysokości 0.896784 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MPLX?
MPLX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02528374 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MPLX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MPLX wynosi -- USD.
Czy w tym roku MPLX pójdzie wyżej?
MPLX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MPLX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:51:43 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Metaplex (MPLX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,615.95
$103,615.95$103,615.95

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.63
$3,435.63$3,435.63

+1.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.27
$162.27$162.27

+1.09%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.91
$1,477.91$1,477.91

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,615.95
$103,615.95$103,615.95

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.63
$3,435.63$3,435.63

+1.09%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3603
$2.3603$2.3603

+3.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.27
$162.27$162.27

+1.09%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1538
$1.1538$1.1538

+6.32%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03533
$0.03533$0.03533

+41.32%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00393
$0.00393$0.00393

-47.60%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010140
$0.000010140$0.000010140

+437.07%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2255
$0.2255$0.2255

+351.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5194
$1.5194$1.5194

+87.30%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01886
$0.01886$0.01886

+50.88%