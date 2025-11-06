Informacje o cenie Metaplex (MPLX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.158578 $ 0.158578 $ 0.158578 Minimum 24h $ 0.167314 $ 0.167314 $ 0.167314 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.158578$ 0.158578 $ 0.158578 Maksimum 24h $ 0.167314$ 0.167314 $ 0.167314 Historyczne maksimum $ 0.896784$ 0.896784 $ 0.896784 Najniższa cena $ 0.02528374$ 0.02528374 $ 0.02528374 Zmiana ceny (1H) +0.10% Zmiana ceny (1D) +2.23% Zmiana ceny (7D) -26.52% Zmiana ceny (7D) -26.52%

Aktualna cena Metaplex (MPLX) wynosi $0.163251. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MPLX wahał się między $ 0.158578 a $ 0.167314, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MPLX w historii to $ 0.896784, a najniższy to $ 0.02528374.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MPLX zmieniły się o +0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +2.23% w ciągu 24 godzin i o -26.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Metaplex (MPLX)

Kapitalizacja rynkowa $ 92.65M$ 92.65M $ 92.65M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 163.21M$ 163.21M $ 163.21M Podaż w obiegu 567.64M 567.64M 567.64M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Metaplex wynosi $ 92.65M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MPLX w obiegu wynosi 567.64M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 163.21M.