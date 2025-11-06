Informacje o cenie Metamars (MARS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00455451 $ 0.00455451 $ 0.00455451 Minimum 24h $ 0.00698152 $ 0.00698152 $ 0.00698152 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00455451$ 0.00455451 $ 0.00455451 Maksimum 24h $ 0.00698152$ 0.00698152 $ 0.00698152 Historyczne maksimum $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +26.94% Zmiana ceny (7D) +50.25% Zmiana ceny (7D) +50.25%

Aktualna cena Metamars (MARS) wynosi $0.00698119. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MARS wahał się między $ 0.00455451 a $ 0.00698152, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MARS w historii to $ 1.88, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MARS zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +26.94% w ciągu 24 godzin i o +50.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Metamars (MARS)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Podaż w obiegu 226.53M 226.53M 226.53M Całkowita podaż 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Metamars wynosi $ 1.58M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MARS w obiegu wynosi 226.53M, przy całkowitej podaży 260000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.82M.