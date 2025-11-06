Informacje o cenie MetalCore (MCG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02813719$ 0.02813719 $ 0.02813719 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -5.99% Zmiana ceny (7D) -5.99%

Aktualna cena MetalCore (MCG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MCG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MCG w historii to $ 0.02813719, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MCG zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -5.99% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MetalCore (MCG)

Kapitalizacja rynkowa $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K Podaż w obiegu 408.85M 408.85M 408.85M Całkowita podaż 408,852,583.4296102 408,852,583.4296102 408,852,583.4296102

Obecna kapitalizacja rynkowa MetalCore wynosi $ 17.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MCG w obiegu wynosi 408.85M, przy całkowitej podaży 408852583.4296102. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.85K.