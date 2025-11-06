Informacje o cenie Messiah (MSIA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.074058 $ 0.074058 $ 0.074058 Minimum 24h $ 0.079067 $ 0.079067 $ 0.079067 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.074058$ 0.074058 $ 0.074058 Maksimum 24h $ 0.079067$ 0.079067 $ 0.079067 Historyczne maksimum $ 0.539528$ 0.539528 $ 0.539528 Najniższa cena $ 0.054834$ 0.054834 $ 0.054834 Zmiana ceny (1H) +0.26% Zmiana ceny (1D) +2.83% Zmiana ceny (7D) -20.01% Zmiana ceny (7D) -20.01%

Aktualna cena Messiah (MSIA) wynosi $0.078127. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MSIA wahał się między $ 0.074058 a $ 0.079067, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MSIA w historii to $ 0.539528, a najniższy to $ 0.054834.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MSIA zmieniły się o +0.26% w ciągu ostatniej godziny, o +2.83% w ciągu 24 godzin i o -20.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Messiah (MSIA)

Kapitalizacja rynkowa $ 965.46K$ 965.46K $ 965.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.81M$ 7.81M $ 7.81M Podaż w obiegu 12.35M 12.35M 12.35M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Messiah wynosi $ 965.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MSIA w obiegu wynosi 12.35M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.81M.