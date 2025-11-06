GiełdaDEX+
Aktualna cena Messiah to 0.078127 USD. Śledź aktualizacje cen MSIA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MSIA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Messiah to 0.078127 USD. Śledź aktualizacje cen MSIA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MSIA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MSIA

Informacje o cenie MSIA

Czym jest MSIA

Biała księga MSIA

Oficjalna strona internetowa MSIA

Tokenomika MSIA

Prognoza cen MSIA

Logo Messiah

Cena Messiah (MSIA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MSIA do USD:

$0.078148
+2.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Messiah (MSIA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:51:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Messiah (MSIA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.074058
Minimum 24h
$ 0.079067
Maksimum 24h

$ 0.074058
$ 0.079067
$ 0.539528
$ 0.054834
+0.26%

+2.83%

-20.01%

-20.01%

Aktualna cena Messiah (MSIA) wynosi $0.078127. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MSIA wahał się między $ 0.074058 a $ 0.079067, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MSIA w historii to $ 0.539528, a najniższy to $ 0.054834.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MSIA zmieniły się o +0.26% w ciągu ostatniej godziny, o +2.83% w ciągu 24 godzin i o -20.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Messiah (MSIA)

$ 965.46K
--
$ 7.81M
12.35M
100,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Messiah wynosi $ 965.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MSIA w obiegu wynosi 12.35M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.81M.

Historia ceny Messiah (MSIA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Messiah do USD wyniosła $ +0.00214867.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Messiah do USD wyniosła $ -0.0460025291.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Messiah do USD wyniosła $ -0.0513797527.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Messiah do USD wyniosła $ -0.14665383393992837.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00214867+2.83%
30 Dni$ -0.0460025291-58.88%
60 dni$ -0.0513797527-65.76%
90 dni$ -0.14665383393992837-65.24%

Co to jest Messiah (MSIA)

The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.

Messiah’s Mission

Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Messiah (w USD)

Jaka będzie wartość Messiah (MSIA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Messiah (MSIA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Messiah.

Sprawdź teraz prognozę ceny Messiah!

MSIA na lokalne waluty

Tokenomika Messiah (MSIA)

Zrozumienie tokenomiki Messiah (MSIA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MSIAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Messiah (MSIA)

Jaka jest dziś wartość Messiah (MSIA)?
Aktualna cena MSIA w USD wynosi 0.078127USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MSIA do USD?
Aktualna cena MSIA w USD wynosi $ 0.078127. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Messiah?
Kapitalizacja rynkowa dla MSIA wynosi $ 965.46K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MSIA w obiegu?
W obiegu MSIA znajduje się 12.35M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MSIA?
MSIA osiąga ATH w wysokości 0.539528 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MSIA?
MSIA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.054834 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MSIA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MSIA wynosi -- USD.
Czy w tym roku MSIA pójdzie wyżej?
MSIA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MSIA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:51:22 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Messiah (MSIA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,649.14

$3,437.81

$162.38

$1.0000

$1,477.91

$103,649.14

$3,437.81

$2.3610

$162.38

$1.1538

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03533

$0.00393

$0.000010140

$0.2255

$0.0000000588

$1.5265

$0.01886

