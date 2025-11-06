GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Mentat to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SPICE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPICE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Mentat to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SPICE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPICE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SPICE

Informacje o cenie SPICE

Czym jest SPICE

Oficjalna strona internetowa SPICE

Tokenomika SPICE

Prognoza cen SPICE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Mentat

Cena Mentat (SPICE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SPICE do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Mentat (SPICE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:55:50 (UTC+8)

Informacje o cenie Mentat (SPICE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03520001
$ 0.03520001$ 0.03520001

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Mentat (SPICE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPICE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPICE w historii to $ 0.03520001, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPICE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mentat (SPICE)

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

--
----

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

999.84M
999.84M 999.84M

999,836,677.094542
999,836,677.094542 999,836,677.094542

Obecna kapitalizacja rynkowa Mentat wynosi $ 7.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPICE w obiegu wynosi 999.84M, przy całkowitej podaży 999836677.094542. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.12K.

Historia ceny Mentat (SPICE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mentat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mentat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mentat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mentat do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-28.29%
60 dni$ 0-10.29%
90 dni$ 0--

Co to jest Mentat (SPICE)

Mentat is a crypto intelligence engine built to power Web3 agentic frameworks and consumer applications. It empowers users and apps to effortlessly access blockchain data, supporting tasks ranging from basic insights to advanced research and complex multi-step analysis.

Mentat combines agentic planning with comprehensive access to DeFi protocols, market data, and cross-chain services; our platform can autonomously synthesize large volumes of real-time information. It handles everything from granular tasks like parsing transaction histories and evaluating token distributions to more complex behaviors like running liquidity pool analyses. In the future, we will build out support for higher-level on-chain operations such as detecting security vulnerabilities in smart contracts, executing sophisticated DeFi activities, or coordinating and optimizing on-chain governance proposals. The result is a uniquely powerful system that democratizes advanced blockchain reasoning—empowering anyone, from casual investors to engineers, to make data-driven decisions and build the next generation of AI-enabled, decentralized applications without wrestling with technical complexity.

The breakthrough we are introducing hinges on a new class of AI systems often referred to as reasoning models. These models—pioneered by major research labs and now rapidly adopted by the broader AI community—possess the ability to parse text instructions, translate them into executable commands, and intelligently chain multiple tools together to complete complex tasks. They move beyond simple “question and answer” interactions and can orchestrate entire workflows.

This shift represents a generational leap from conventional language models to agentic AI systems capable of long-term planning and contextual tool usage. In essence, they do not just respond with “what” is needed; they also determine “how” to accomplish it by selecting and orchestrating the appropriate tools. Think of them as the brains behind the next wave of automation—capable of analyzing on-chain data, running calculations, generating visualizations, and conducting simulations in an adaptive, goal-oriented manner.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Mentat (SPICE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Mentat (w USD)

Jaka będzie wartość Mentat (SPICE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mentat (SPICE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mentat.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mentat!

SPICE na lokalne waluty

Tokenomika Mentat (SPICE)

Zrozumienie tokenomiki Mentat (SPICE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPICEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Mentat (SPICE)

Jaka jest dziś wartość Mentat (SPICE)?
Aktualna cena SPICE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPICE do USD?
Aktualna cena SPICE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mentat?
Kapitalizacja rynkowa dla SPICE wynosi $ 7.12K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPICE w obiegu?
W obiegu SPICE znajduje się 999.84M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPICE?
SPICE osiąga ATH w wysokości 0.03520001 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPICE?
SPICE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPICE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPICE wynosi -- USD.
Czy w tym roku SPICE pójdzie wyżej?
SPICE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPICE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:55:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Mentat (SPICE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,076.81
$103,076.81$103,076.81

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.60
$3,377.60$3,377.60

-0.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.93
$158.93$158.93

-0.99%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,076.81
$103,076.81$103,076.81

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.60
$3,377.60$3,377.60

-0.61%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3248
$2.3248$2.3248

+2.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.93
$158.93$158.93

-0.99%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0854
$1.0854$1.0854

+0.01%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000726
$0.0000000726$0.0000000726

+380.79%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2218
$0.2218$0.2218

+343.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000007006
$0.000007006$0.000007006

+271.08%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004453
$0.000000000000000000004453$0.000000000000000000004453

+102.31%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24464
$0.24464$0.24464

+92.97%