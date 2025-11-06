Informacje o cenie Mentat (SPICE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.03520001$ 0.03520001 $ 0.03520001 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Mentat (SPICE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPICE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPICE w historii to $ 0.03520001, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPICE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mentat (SPICE)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K Podaż w obiegu 999.84M 999.84M 999.84M Całkowita podaż 999,836,677.094542 999,836,677.094542 999,836,677.094542

Obecna kapitalizacja rynkowa Mentat wynosi $ 7.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPICE w obiegu wynosi 999.84M, przy całkowitej podaży 999836677.094542. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.12K.