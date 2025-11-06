Informacje o cenie Memory (MEM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02868375 $ 0.02868375 $ 0.02868375 Minimum 24h $ 0.03068544 $ 0.03068544 $ 0.03068544 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02868375$ 0.02868375 $ 0.02868375 Maksimum 24h $ 0.03068544$ 0.03068544 $ 0.03068544 Historyczne maksimum $ 0.120607$ 0.120607 $ 0.120607 Najniższa cena $ 0.02710107$ 0.02710107 $ 0.02710107 Zmiana ceny (1H) -0.12% Zmiana ceny (1D) +2.93% Zmiana ceny (7D) -16.30% Zmiana ceny (7D) -16.30%

Aktualna cena Memory (MEM) wynosi $0.03016654. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEM wahał się między $ 0.02868375 a $ 0.03068544, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEM w historii to $ 0.120607, a najniższy to $ 0.02710107.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEM zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +2.93% w ciągu 24 godzin i o -16.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Memory (MEM)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 30.13M$ 30.13M $ 30.13M Podaż w obiegu 75.07M 75.07M 75.07M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Memory wynosi $ 2.26M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEM w obiegu wynosi 75.07M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.13M.