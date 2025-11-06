Informacje o cenie Memerot (MEMEROT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00014502 $ 0.00014502 $ 0.00014502 Minimum 24h $ 0.0001857 $ 0.0001857 $ 0.0001857 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00014502$ 0.00014502 $ 0.00014502 Maksimum 24h $ 0.0001857$ 0.0001857 $ 0.0001857 Historyczne maksimum $ 0.00109721$ 0.00109721 $ 0.00109721 Najniższa cena $ 0.00012528$ 0.00012528 $ 0.00012528 Zmiana ceny (1H) -1.04% Zmiana ceny (1D) +21.47% Zmiana ceny (7D) -4.94% Zmiana ceny (7D) -4.94%

Aktualna cena Memerot (MEMEROT) wynosi $0.00017977. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEMEROT wahał się między $ 0.00014502 a $ 0.0001857, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEMEROT w historii to $ 0.00109721, a najniższy to $ 0.00012528.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEMEROT zmieniły się o -1.04% w ciągu ostatniej godziny, o +21.47% w ciągu 24 godzin i o -4.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Memerot (MEMEROT)

Kapitalizacja rynkowa $ 130.80K$ 130.80K $ 130.80K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 179.77K$ 179.77K $ 179.77K Podaż w obiegu 727.60M 727.60M 727.60M Całkowita podaż 999,985,679.017029 999,985,679.017029 999,985,679.017029

Obecna kapitalizacja rynkowa Memerot wynosi $ 130.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEMEROT w obiegu wynosi 727.60M, przy całkowitej podaży 999985679.017029. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 179.77K.