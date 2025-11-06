GiełdaDEX+
Aktualna cena Memerot to 0.00017977 USD. Śledź aktualizacje cen MEMEROT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEMEROT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MEMEROT

Informacje o cenie MEMEROT

Czym jest MEMEROT

Oficjalna strona internetowa MEMEROT

Tokenomika MEMEROT

Prognoza cen MEMEROT

Logo Memerot

Cena Memerot (MEMEROT)

Aktualna cena 1 MEMEROT do USD:

$0.00017977
+21.40%1D
USD
Memerot (MEMEROT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:55:18 (UTC+8)

Informacje o cenie Memerot (MEMEROT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00014502
Minimum 24h
$ 0.0001857
Maksimum 24h

$ 0.00014502
$ 0.0001857
$ 0.00109721
$ 0.00012528
-1.04%

+21.47%

-4.94%

-4.94%

Aktualna cena Memerot (MEMEROT) wynosi $0.00017977. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEMEROT wahał się między $ 0.00014502 a $ 0.0001857, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEMEROT w historii to $ 0.00109721, a najniższy to $ 0.00012528.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEMEROT zmieniły się o -1.04% w ciągu ostatniej godziny, o +21.47% w ciągu 24 godzin i o -4.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Memerot (MEMEROT)

$ 130.80K
--
$ 179.77K
727.60M
999,985,679.017029
Obecna kapitalizacja rynkowa Memerot wynosi $ 130.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEMEROT w obiegu wynosi 727.60M, przy całkowitej podaży 999985679.017029. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 179.77K.

Historia ceny Memerot (MEMEROT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Memerot do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Memerot do USD wyniosła $ -0.0000889883.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Memerot do USD wyniosła $ -0.0000224207.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Memerot do USD wyniosła $ -0.0000932338815686612.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+21.47%
30 Dni$ -0.0000889883-49.50%
60 dni$ -0.0000224207-12.47%
90 dni$ -0.0000932338815686612-34.15%

Co to jest Memerot (MEMEROT)

Memerot aims to close the gap and help creators build stronger communities, tap into new audiences and earn passive income from their viral content. For too long the TikTok vibrant community, creators and their virality have been cleaved from crypto. Therefore, we wanted to help creators and community members expand their culture and mindshare through tokenising viral content. Basically, Memerot is a Tiktok token launcher that tokenizes virality. Users can create meme tokens by simply commenting under a TikTok video. It allows anyone to generate and own a token by engaging directly with content. By creating a token tied to a TikTok video, both the scouter (commenter) and the creator (video author) benefit from the attention it generates — turning views into value. It really is as simple as that. No coding. No developer expertise. No crypto wallets. Just tokenising virality. In order to incentivise this ideology shift and help close the market gap, we’ve designed an incentives model that rewards the main actors of our flywheel and also ensure a deflationary mechanism for the $MEMEROT token.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku.

Zasoby dla Memerot (MEMEROT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Memerot (w USD)

Jaka będzie wartość Memerot (MEMEROT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Memerot (MEMEROT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Memerot.

Sprawdź teraz prognozę ceny Memerot!

MEMEROT na lokalne waluty

Tokenomika Memerot (MEMEROT)

Zrozumienie tokenomiki Memerot (MEMEROT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MEMEROTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Memerot (MEMEROT)

Jaka jest dziś wartość Memerot (MEMEROT)?
Aktualna cena MEMEROT w USD wynosi 0.00017977USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MEMEROT do USD?
Aktualna cena MEMEROT w USD wynosi $ 0.00017977. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Memerot?
Kapitalizacja rynkowa dla MEMEROT wynosi $ 130.80K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MEMEROT w obiegu?
W obiegu MEMEROT znajduje się 727.60M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MEMEROT?
MEMEROT osiąga ATH w wysokości 0.00109721 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MEMEROT?
MEMEROT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00012528 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MEMEROT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MEMEROT wynosi -- USD.
Czy w tym roku MEMEROT pójdzie wyżej?
MEMEROT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MEMEROT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:55:18 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

