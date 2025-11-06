GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Memeputer to 0.00080679 USD. Śledź aktualizacje cen MEMEPUTER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEMEPUTER łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Memeputer to 0.00080679 USD. Śledź aktualizacje cen MEMEPUTER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEMEPUTER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MEMEPUTER

Informacje o cenie MEMEPUTER

Czym jest MEMEPUTER

Oficjalna strona internetowa MEMEPUTER

Tokenomika MEMEPUTER

Prognoza cen MEMEPUTER

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Memeputer

Cena Memeputer (MEMEPUTER)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MEMEPUTER do USD:

$0.00080639
$0.00080639$0.00080639
+13.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Memeputer (MEMEPUTER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:50:41 (UTC+8)

Informacje o cenie Memeputer (MEMEPUTER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00056971
$ 0.00056971$ 0.00056971
Minimum 24h
$ 0.00079251
$ 0.00079251$ 0.00079251
Maksimum 24h

$ 0.00056971
$ 0.00056971$ 0.00056971

$ 0.00079251
$ 0.00079251$ 0.00079251

$ 0.00386168
$ 0.00386168$ 0.00386168

$ 0.00006515
$ 0.00006515$ 0.00006515

+3.85%

+14.51%

-9.79%

-9.79%

Aktualna cena Memeputer (MEMEPUTER) wynosi $0.00080679. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEMEPUTER wahał się między $ 0.00056971 a $ 0.00079251, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEMEPUTER w historii to $ 0.00386168, a najniższy to $ 0.00006515.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEMEPUTER zmieniły się o +3.85% w ciągu ostatniej godziny, o +14.51% w ciągu 24 godzin i o -9.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Memeputer (MEMEPUTER)

$ 674.26K
$ 674.26K$ 674.26K

--
----

$ 674.26K
$ 674.26K$ 674.26K

835.74M
835.74M 835.74M

835,738,536.9432714
835,738,536.9432714 835,738,536.9432714

Obecna kapitalizacja rynkowa Memeputer wynosi $ 674.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEMEPUTER w obiegu wynosi 835.74M, przy całkowitej podaży 835738536.9432714. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 674.26K.

Historia ceny Memeputer (MEMEPUTER) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Memeputer do USD wyniosła $ +0.00010221.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Memeputer do USD wyniosła $ +0.0009055863.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Memeputer do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Memeputer do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00010221+14.51%
30 Dni$ +0.0009055863+112.25%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Memeputer (MEMEPUTER)

Memeputer is the world’s first AI-powered launchpad designed to automate community building, content creation, and token launches. At its core is the concept of “agents” — AI-driven personalities that can post on X, chat in Telegram, moderate communities, and even launch and promote their own tokens. The platform brings together social automation, tokenization, and community tools into a single system, giving creators, developers, and communities a streamlined way to grow and manage their projects.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Memeputer (MEMEPUTER)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Memeputer (w USD)

Jaka będzie wartość Memeputer (MEMEPUTER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Memeputer (MEMEPUTER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Memeputer.

Sprawdź teraz prognozę ceny Memeputer!

MEMEPUTER na lokalne waluty

Tokenomika Memeputer (MEMEPUTER)

Zrozumienie tokenomiki Memeputer (MEMEPUTER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MEMEPUTERjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Memeputer (MEMEPUTER)

Jaka jest dziś wartość Memeputer (MEMEPUTER)?
Aktualna cena MEMEPUTER w USD wynosi 0.00080679USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MEMEPUTER do USD?
Aktualna cena MEMEPUTER w USD wynosi $ 0.00080679. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Memeputer?
Kapitalizacja rynkowa dla MEMEPUTER wynosi $ 674.26K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MEMEPUTER w obiegu?
W obiegu MEMEPUTER znajduje się 835.74M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MEMEPUTER?
MEMEPUTER osiąga ATH w wysokości 0.00386168 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MEMEPUTER?
MEMEPUTER zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00006515 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MEMEPUTER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MEMEPUTER wynosi -- USD.
Czy w tym roku MEMEPUTER pójdzie wyżej?
MEMEPUTER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MEMEPUTER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:50:41 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Memeputer (MEMEPUTER)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,650.30
$103,650.30$103,650.30

-0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.02
$3,439.02$3,439.02

+1.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.48
$162.48$162.48

+1.22%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.92
$1,477.92$1,477.92

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,650.30
$103,650.30$103,650.30

-0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.02
$3,439.02$3,439.02

+1.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3623
$2.3623$2.3623

+3.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.48
$162.48$162.48

+1.22%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1573
$1.1573$1.1573

+6.64%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03533
$0.03533$0.03533

+41.32%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00386
$0.00386$0.00386

-48.53%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010281
$0.000010281$0.000010281

+444.54%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2227
$0.2227$0.2227

+345.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5060
$1.5060$1.5060

+85.65%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01886
$0.01886$0.01886

+50.88%