Informacje o cenie Memeputer (MEMEPUTER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00056971 $ 0.00056971 $ 0.00056971 Minimum 24h $ 0.00079251 $ 0.00079251 $ 0.00079251 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00056971$ 0.00056971 $ 0.00056971 Maksimum 24h $ 0.00079251$ 0.00079251 $ 0.00079251 Historyczne maksimum $ 0.00386168$ 0.00386168 $ 0.00386168 Najniższa cena $ 0.00006515$ 0.00006515 $ 0.00006515 Zmiana ceny (1H) +3.85% Zmiana ceny (1D) +14.51% Zmiana ceny (7D) -9.79% Zmiana ceny (7D) -9.79%

Aktualna cena Memeputer (MEMEPUTER) wynosi $0.00080679. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEMEPUTER wahał się między $ 0.00056971 a $ 0.00079251, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEMEPUTER w historii to $ 0.00386168, a najniższy to $ 0.00006515.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEMEPUTER zmieniły się o +3.85% w ciągu ostatniej godziny, o +14.51% w ciągu 24 godzin i o -9.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Memeputer (MEMEPUTER)

Kapitalizacja rynkowa $ 674.26K$ 674.26K $ 674.26K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 674.26K$ 674.26K $ 674.26K Podaż w obiegu 835.74M 835.74M 835.74M Całkowita podaż 835,738,536.9432714 835,738,536.9432714 835,738,536.9432714

Obecna kapitalizacja rynkowa Memeputer wynosi $ 674.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEMEPUTER w obiegu wynosi 835.74M, przy całkowitej podaży 835738536.9432714. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 674.26K.