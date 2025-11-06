GiełdaDEX+
Aktualna cena MEMELESS COIN to 0.00001867 USD. Śledź aktualizacje cen MEMELESS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEMELESS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena MEMELESS COIN to 0.00001867 USD. Śledź aktualizacje cen MEMELESS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEMELESS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MEMELESS

Informacje o cenie MEMELESS

Czym jest MEMELESS

Oficjalna strona internetowa MEMELESS

Tokenomika MEMELESS

Prognoza cen MEMELESS

Cena MEMELESS COIN (MEMELESS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MEMELESS do USD:

+0.40%1D
USD
MEMELESS COIN (MEMELESS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:55:04 (UTC+8)

Informacje o cenie MEMELESS COIN (MEMELESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.07%

+1.36%

-20.89%

-20.89%

Aktualna cena MEMELESS COIN (MEMELESS) wynosi $0.00001867. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEMELESS wahał się między $ 0.00001819 a $ 0.00001924, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEMELESS w historii to $ 0.00343906, a najniższy to $ 0.00001745.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEMELESS zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +1.36% w ciągu 24 godzin i o -20.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MEMELESS COIN (MEMELESS)

Obecna kapitalizacja rynkowa MEMELESS COIN wynosi $ 18.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEMELESS w obiegu wynosi 997.73M, przy całkowitej podaży 997726992.109087. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.63K.

Historia ceny MEMELESS COIN (MEMELESS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MEMELESS COIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MEMELESS COIN do USD wyniosła $ -0.0000076225.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MEMELESS COIN do USD wyniosła $ -0.0000093548.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MEMELESS COIN do USD wyniosła $ -0.000030339502332283244.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.36%
30 Dni$ -0.0000076225-40.82%
60 dni$ -0.0000093548-50.10%
90 dni$ -0.000030339502332283244-61.90%

Co to jest MEMELESS COIN (MEMELESS)

A memecoin without a meme

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla MEMELESS COIN (MEMELESS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny MEMELESS COIN (w USD)

Jaka będzie wartość MEMELESS COIN (MEMELESS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MEMELESS COIN (MEMELESS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MEMELESS COIN.

Sprawdź teraz prognozę ceny MEMELESS COIN!

MEMELESS na lokalne waluty

Tokenomika MEMELESS COIN (MEMELESS)

Zrozumienie tokenomiki MEMELESS COIN (MEMELESS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MEMELESSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MEMELESS COIN (MEMELESS)

Jaka jest dziś wartość MEMELESS COIN (MEMELESS)?
Aktualna cena MEMELESS w USD wynosi 0.00001867USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MEMELESS do USD?
Aktualna cena MEMELESS w USD wynosi $ 0.00001867. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MEMELESS COIN?
Kapitalizacja rynkowa dla MEMELESS wynosi $ 18.63K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MEMELESS w obiegu?
W obiegu MEMELESS znajduje się 997.73M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MEMELESS?
MEMELESS osiąga ATH w wysokości 0.00343906 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MEMELESS?
MEMELESS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001745 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MEMELESS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MEMELESS wynosi -- USD.
Czy w tym roku MEMELESS pójdzie wyżej?
MEMELESS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MEMELESS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe MEMELESS COIN (MEMELESS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

