Informacje o cenie MEMELESS COIN (MEMELESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00001819 $ 0.00001819 $ 0.00001819 Minimum 24h $ 0.00001924 $ 0.00001924 $ 0.00001924 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00001819$ 0.00001819 $ 0.00001819 Maksimum 24h $ 0.00001924$ 0.00001924 $ 0.00001924 Historyczne maksimum $ 0.00343906$ 0.00343906 $ 0.00343906 Najniższa cena $ 0.00001745$ 0.00001745 $ 0.00001745 Zmiana ceny (1H) +0.07% Zmiana ceny (1D) +1.36% Zmiana ceny (7D) -20.89% Zmiana ceny (7D) -20.89%

Aktualna cena MEMELESS COIN (MEMELESS) wynosi $0.00001867. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEMELESS wahał się między $ 0.00001819 a $ 0.00001924, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEMELESS w historii to $ 0.00343906, a najniższy to $ 0.00001745.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEMELESS zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +1.36% w ciągu 24 godzin i o -20.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MEMELESS COIN (MEMELESS)

Kapitalizacja rynkowa $ 18.63K$ 18.63K $ 18.63K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 18.63K$ 18.63K $ 18.63K Podaż w obiegu 997.73M 997.73M 997.73M Całkowita podaż 997,726,992.109087 997,726,992.109087 997,726,992.109087

Obecna kapitalizacja rynkowa MEMELESS COIN wynosi $ 18.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEMELESS w obiegu wynosi 997.73M, przy całkowitej podaży 997726992.109087. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.63K.