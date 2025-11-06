Informacje o cenie MEMDEX100 (MEMDEX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00164216 $ 0.00164216 $ 0.00164216 Minimum 24h $ 0.00179582 $ 0.00179582 $ 0.00179582 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00164216$ 0.00164216 $ 0.00164216 Maksimum 24h $ 0.00179582$ 0.00179582 $ 0.00179582 Historyczne maksimum $ 0.090549$ 0.090549 $ 0.090549 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.85% Zmiana ceny (1D) +7.99% Zmiana ceny (7D) -10.53% Zmiana ceny (7D) -10.53%

Aktualna cena MEMDEX100 (MEMDEX) wynosi $0.00179118. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEMDEX wahał się między $ 0.00164216 a $ 0.00179582, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEMDEX w historii to $ 0.090549, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEMDEX zmieniły się o +0.85% w ciągu ostatniej godziny, o +7.99% w ciągu 24 godzin i o -10.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MEMDEX100 (MEMDEX)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Podaż w obiegu 988.82M 988.82M 988.82M Całkowita podaż 988,818,504.7196841 988,818,504.7196841 988,818,504.7196841

Obecna kapitalizacja rynkowa MEMDEX100 wynosi $ 1.77M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEMDEX w obiegu wynosi 988.82M, przy całkowitej podaży 988818504.7196841. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.77M.