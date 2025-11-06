Cena MEMDEX100 (MEMDEX)
Aktualna cena MEMDEX100 (MEMDEX) wynosi $0.00179118. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEMDEX wahał się między $ 0.00164216 a $ 0.00179582, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEMDEX w historii to $ 0.090549, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki MEMDEX zmieniły się o +0.85% w ciągu ostatniej godziny, o +7.99% w ciągu 24 godzin i o -10.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa MEMDEX100 wynosi $ 1.77M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEMDEX w obiegu wynosi 988.82M, przy całkowitej podaży 988818504.7196841. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.77M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MEMDEX100 do USD wyniosła $ +0.00013258.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MEMDEX100 do USD wyniosła $ +0.0001044818.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MEMDEX100 do USD wyniosła $ -0.0003647592.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MEMDEX100 do USD wyniosła $ -0.000508874174196224.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.00013258
|+7.99%
|30 Dni
|$ +0.0001044818
|+5.83%
|60 dni
|$ -0.0003647592
|-20.36%
|90 dni
|$ -0.000508874174196224
|-22.12%
Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.
The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.
Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.
Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.
