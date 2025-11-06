GiełdaDEX+
Aktualna cena MEMDEX100 to 0.00179118 USD. Śledź aktualizacje cen MEMDEX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEMDEX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MEMDEX

Informacje o cenie MEMDEX

Czym jest MEMDEX

Oficjalna strona internetowa MEMDEX

Tokenomika MEMDEX

Prognoza cen MEMDEX

Cena MEMDEX100 (MEMDEX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MEMDEX do USD:

$0.00179118
$0.00179118$0.00179118
+7.90%1D
mexc
USD
MEMDEX100 (MEMDEX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:50:35 (UTC+8)

Informacje o cenie MEMDEX100 (MEMDEX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00164216
$ 0.00164216$ 0.00164216
Minimum 24h
$ 0.00179582
$ 0.00179582$ 0.00179582
Maksimum 24h

$ 0.00164216
$ 0.00164216$ 0.00164216

$ 0.00179582
$ 0.00179582$ 0.00179582

$ 0.090549
$ 0.090549$ 0.090549

$ 0
$ 0$ 0

+0.85%

+7.99%

-10.53%

-10.53%

Aktualna cena MEMDEX100 (MEMDEX) wynosi $0.00179118. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEMDEX wahał się między $ 0.00164216 a $ 0.00179582, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEMDEX w historii to $ 0.090549, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEMDEX zmieniły się o +0.85% w ciągu ostatniej godziny, o +7.99% w ciągu 24 godzin i o -10.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MEMDEX100 (MEMDEX)

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

--
----

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

988.82M
988.82M 988.82M

988,818,504.7196841
988,818,504.7196841 988,818,504.7196841

Obecna kapitalizacja rynkowa MEMDEX100 wynosi $ 1.77M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEMDEX w obiegu wynosi 988.82M, przy całkowitej podaży 988818504.7196841. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.77M.

Historia ceny MEMDEX100 (MEMDEX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MEMDEX100 do USD wyniosła $ +0.00013258.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MEMDEX100 do USD wyniosła $ +0.0001044818.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MEMDEX100 do USD wyniosła $ -0.0003647592.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MEMDEX100 do USD wyniosła $ -0.000508874174196224.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00013258+7.99%
30 Dni$ +0.0001044818+5.83%
60 dni$ -0.0003647592-20.36%
90 dni$ -0.000508874174196224-22.12%

Co to jest MEMDEX100 (MEMDEX)

Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.

The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.

Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.

Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.

Zasoby dla MEMDEX100 (MEMDEX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny MEMDEX100 (w USD)

Jaka będzie wartość MEMDEX100 (MEMDEX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MEMDEX100 (MEMDEX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MEMDEX100.

Sprawdź teraz prognozę ceny MEMDEX100!

MEMDEX na lokalne waluty

Tokenomika MEMDEX100 (MEMDEX)

Zrozumienie tokenomiki MEMDEX100 (MEMDEX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MEMDEXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MEMDEX100 (MEMDEX)

Jaka jest dziś wartość MEMDEX100 (MEMDEX)?
Aktualna cena MEMDEX w USD wynosi 0.00179118USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MEMDEX do USD?
Aktualna cena MEMDEX w USD wynosi $ 0.00179118. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MEMDEX100?
Kapitalizacja rynkowa dla MEMDEX wynosi $ 1.77M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MEMDEX w obiegu?
W obiegu MEMDEX znajduje się 988.82M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MEMDEX?
MEMDEX osiąga ATH w wysokości 0.090549 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MEMDEX?
MEMDEX zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MEMDEX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MEMDEX wynosi -- USD.
Czy w tym roku MEMDEX pójdzie wyżej?
MEMDEX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MEMDEX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:50:35 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

