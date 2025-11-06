Informacje o cenie MeebitStrategy (MEEBSTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00740641$ 0.00740641 $ 0.00740641 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.49% Zmiana ceny (1D) +2.70% Zmiana ceny (7D) -34.47% Zmiana ceny (7D) -34.47%

Aktualna cena MeebitStrategy (MEEBSTR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEEBSTR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEEBSTR w historii to $ 0.00740641, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEEBSTR zmieniły się o +0.49% w ciągu ostatniej godziny, o +2.70% w ciągu 24 godzin i o -34.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MeebitStrategy (MEEBSTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 728.69K$ 728.69K $ 728.69K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 728.69K$ 728.69K $ 728.69K Podaż w obiegu 930.56M 930.56M 930.56M Całkowita podaż 930,564,452.4973711 930,564,452.4973711 930,564,452.4973711

Obecna kapitalizacja rynkowa MeebitStrategy wynosi $ 728.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEEBSTR w obiegu wynosi 930.56M, przy całkowitej podaży 930564452.4973711. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 728.69K.