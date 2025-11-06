GiełdaDEX+
Aktualna cena MEDXT to 0.00166163 USD. Śledź aktualizacje cen MEDXT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEDXT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MEDXT

Informacje o cenie MEDXT

Czym jest MEDXT

Oficjalna strona internetowa MEDXT

Tokenomika MEDXT

Prognoza cen MEDXT

Cena MEDXT (MEDXT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MEDXT do USD:

$0.00166163
+25.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
MEDXT (MEDXT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:50:16 (UTC+8)

Informacje o cenie MEDXT (MEDXT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00131228
Minimum 24h
$ 0.00168902
Maksimum 24h

$ 0.00131228
$ 0.00168902
$ 0.00342141
$ 0
+0.65%

+25.21%

+9.84%

+9.84%

Aktualna cena MEDXT (MEDXT) wynosi $0.00166163. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEDXT wahał się między $ 0.00131228 a $ 0.00168902, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEDXT w historii to $ 0.00342141, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEDXT zmieniły się o +0.65% w ciągu ostatniej godziny, o +25.21% w ciągu 24 godzin i o +9.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MEDXT (MEDXT)

$ 34.65M
--
$ 41.54M
20.86B
24,997,400,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa MEDXT wynosi $ 34.65M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEDXT w obiegu wynosi 20.86B, przy całkowitej podaży 24997400000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 41.54M.

Historia ceny MEDXT (MEDXT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MEDXT do USD wyniosła $ +0.00033453.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MEDXT do USD wyniosła $ -0.0003232486.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MEDXT do USD wyniosła $ -0.0005579991.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MEDXT do USD wyniosła $ -0.000963604168207389.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00033453+25.21%
30 Dni$ -0.0003232486-19.45%
60 dni$ -0.0005579991-33.58%
90 dni$ -0.000963604168207389-36.70%

Co to jest MEDXT (MEDXT)

Medxt is a cybersecurity innovation company building sovereign, secure, blockchain based systems to protect the world's most sensitive data. It was founded by a global team of security architects, engineers, and compliance experts, our mission is to eliminate the threat of ransomware and restore trust in data no matter the industry, no matter the challenge. We protect what matters most, your data.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla MEDXT (MEDXT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny MEDXT (w USD)

Jaka będzie wartość MEDXT (MEDXT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MEDXT (MEDXT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MEDXT.

Sprawdź teraz prognozę ceny MEDXT!

MEDXT na lokalne waluty

Tokenomika MEDXT (MEDXT)

Zrozumienie tokenomiki MEDXT (MEDXT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MEDXTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MEDXT (MEDXT)

Jaka jest dziś wartość MEDXT (MEDXT)?
Aktualna cena MEDXT w USD wynosi 0.00166163USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MEDXT do USD?
Aktualna cena MEDXT w USD wynosi $ 0.00166163. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MEDXT?
Kapitalizacja rynkowa dla MEDXT wynosi $ 34.65M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MEDXT w obiegu?
W obiegu MEDXT znajduje się 20.86B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MEDXT?
MEDXT osiąga ATH w wysokości 0.00342141 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MEDXT?
MEDXT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MEDXT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MEDXT wynosi -- USD.
Czy w tym roku MEDXT pójdzie wyżej?
MEDXT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MEDXT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:50:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe MEDXT (MEDXT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

