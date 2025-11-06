Informacje o cenie MEDXT (MEDXT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00131228 $ 0.00131228 $ 0.00131228 Minimum 24h $ 0.00168902 $ 0.00168902 $ 0.00168902 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00131228$ 0.00131228 $ 0.00131228 Maksimum 24h $ 0.00168902$ 0.00168902 $ 0.00168902 Historyczne maksimum $ 0.00342141$ 0.00342141 $ 0.00342141 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.65% Zmiana ceny (1D) +25.21% Zmiana ceny (7D) +9.84% Zmiana ceny (7D) +9.84%

Aktualna cena MEDXT (MEDXT) wynosi $0.00166163. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEDXT wahał się między $ 0.00131228 a $ 0.00168902, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEDXT w historii to $ 0.00342141, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEDXT zmieniły się o +0.65% w ciągu ostatniej godziny, o +25.21% w ciągu 24 godzin i o +9.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MEDXT (MEDXT)

Kapitalizacja rynkowa $ 34.65M$ 34.65M $ 34.65M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 41.54M$ 41.54M $ 41.54M Podaż w obiegu 20.86B 20.86B 20.86B Całkowita podaż 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MEDXT wynosi $ 34.65M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEDXT w obiegu wynosi 20.86B, przy całkowitej podaży 24997400000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 41.54M.