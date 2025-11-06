Informacje o cenie MechaOs (MECHA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00107986 $ 0.00107986 $ 0.00107986 Minimum 24h $ 0.00115204 $ 0.00115204 $ 0.00115204 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00107986$ 0.00107986 $ 0.00107986 Maksimum 24h $ 0.00115204$ 0.00115204 $ 0.00115204 Historyczne maksimum $ 0.01286063$ 0.01286063 $ 0.01286063 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.61% Zmiana ceny (1D) +2.01% Zmiana ceny (7D) -33.67% Zmiana ceny (7D) -33.67%

Aktualna cena MechaOs (MECHA) wynosi $0.00112074. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MECHA wahał się między $ 0.00107986 a $ 0.00115204, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MECHA w historii to $ 0.01286063, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MECHA zmieniły się o -0.61% w ciągu ostatniej godziny, o +2.01% w ciągu 24 godzin i o -33.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MechaOs (MECHA)

Kapitalizacja rynkowa $ 112.00K$ 112.00K $ 112.00K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 112.00K$ 112.00K $ 112.00K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MechaOs wynosi $ 112.00K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MECHA w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 112.00K.