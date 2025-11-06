GiełdaDEX+
Aktualna cena MechaOs to 0.00112074 USD. Śledź aktualizacje cen MECHA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MECHA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MECHA

Informacje o cenie MECHA

Czym jest MECHA

Biała księga MECHA

Oficjalna strona internetowa MECHA

Tokenomika MECHA

Prognoza cen MECHA

Cena MechaOs (MECHA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MECHA do USD:

$0.00112074
+2.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
MechaOs (MECHA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:54:08 (UTC+8)

Informacje o cenie MechaOs (MECHA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00107986
Minimum 24h
$ 0.00115204
Maksimum 24h

$ 0.00107986
$ 0.00115204
$ 0.01286063
$ 0
-0.61%

+2.01%

-33.67%

-33.67%

Aktualna cena MechaOs (MECHA) wynosi $0.00112074. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MECHA wahał się między $ 0.00107986 a $ 0.00115204, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MECHA w historii to $ 0.01286063, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MECHA zmieniły się o -0.61% w ciągu ostatniej godziny, o +2.01% w ciągu 24 godzin i o -33.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MechaOs (MECHA)

$ 112.00K
--
$ 112.00K
100.00M
100,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa MechaOs wynosi $ 112.00K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MECHA w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 112.00K.

Historia ceny MechaOs (MECHA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MechaOs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MechaOs do USD wyniosła $ -0.0005532023.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MechaOs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MechaOs do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.01%
30 Dni$ -0.0005532023-49.36%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest MechaOs (MECHA)

MechaOS is a decentralized operating system that connects blockchain with robotics. It turns robots into true digital workers with their own identity and wallet. This means that each robot can receive tasks, complete them, and get paid fully autonomously.

How does it work in practice?

• Every robot is assigned its own Ethereum wallet. • Tasks are published on-chain, and robots can pick them up and execute them through ROS2 commands. • Once the job is done, the robot provides proof: sensor data, logs, and hashed outputs. Everything is stored permanently and cannot be altered. Payment goes directly to the robot once the task is verified.

The core features of MechaOS are transparency, security, and full autonomy. The system is decentralized and requires no intermediaries, meaning there’s no single point of failure or room for manipulation. Every task and every result is verifiable and provable.

The benefits are massive: robots become freelancers, able to work and earn on their own, while humans and companies receive guaranteed and verifiable results. This opens up new possibilities in industries like logistics, manufacturing, automation, and surveillance.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny MechaOs (w USD)

Jaka będzie wartość MechaOs (MECHA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MechaOs (MECHA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MechaOs.

Sprawdź teraz prognozę ceny MechaOs!

MECHA na lokalne waluty

Tokenomika MechaOs (MECHA)

Zrozumienie tokenomiki MechaOs (MECHA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MECHAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MechaOs (MECHA)

Jaka jest dziś wartość MechaOs (MECHA)?
Aktualna cena MECHA w USD wynosi 0.00112074USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MECHA do USD?
Aktualna cena MECHA w USD wynosi $ 0.00112074. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MechaOs?
Kapitalizacja rynkowa dla MECHA wynosi $ 112.00K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MECHA w obiegu?
W obiegu MECHA znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MECHA?
MECHA osiąga ATH w wysokości 0.01286063 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MECHA?
MECHA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MECHA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MECHA wynosi -- USD.
Czy w tym roku MECHA pójdzie wyżej?
MECHA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MECHA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe MechaOs (MECHA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

