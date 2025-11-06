GiełdaDEX+
Aktualna cena ME GUSTA to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MEGUSTA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEGUSTA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ME GUSTA to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MEGUSTA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEGUSTA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MEGUSTA

Informacje o cenie MEGUSTA

Czym jest MEGUSTA

Oficjalna strona internetowa MEGUSTA

Tokenomika MEGUSTA

Prognoza cen MEGUSTA

Logo ME GUSTA

Cena ME GUSTA (MEGUSTA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MEGUSTA do USD:

--
----
+4.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
ME GUSTA (MEGUSTA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:54:00 (UTC+8)

Informacje o cenie ME GUSTA (MEGUSTA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+4.00%

-25.56%

-25.56%

Aktualna cena ME GUSTA (MEGUSTA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEGUSTA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEGUSTA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEGUSTA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +4.00% w ciągu 24 godzin i o -25.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ME GUSTA (MEGUSTA)

$ 54.07K
$ 54.07K$ 54.07K

--
----

$ 54.07K
$ 54.07K$ 54.07K

997.68M
997.68M 997.68M

997,681,917.632939
997,681,917.632939 997,681,917.632939

Obecna kapitalizacja rynkowa ME GUSTA wynosi $ 54.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEGUSTA w obiegu wynosi 997.68M, przy całkowitej podaży 997681917.632939. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 54.07K.

Historia ceny ME GUSTA (MEGUSTA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ME GUSTA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ME GUSTA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ME GUSTA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ME GUSTA do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.00%
30 Dni$ 0-54.76%
60 dni$ 0-72.99%
90 dni$ 0--

Co to jest ME GUSTA (MEGUSTA)

ME GUSTA ($MEGUSTA) is a community-driven meme token on the Solana blockchain, based on the legendary Rage Face meme. Developed and supported by A1lon, one of the co-founders of pump.fun, MEGUSTA brings nostalgic internet culture into the world of Web3 and DeFi.

The token represents fun, community, and meme culture while providing a transparent and trustworthy foundation with clear tokenomics. MEGUSTA is primarily traded on Raydium and is visible on leading tracking platforms such as DEXScreener and DEXTools. With a total supply of nearly 1 billion tokens and over 600 active holders, the community continues to grow steadily.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla ME GUSTA (MEGUSTA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ME GUSTA (w USD)

Jaka będzie wartość ME GUSTA (MEGUSTA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ME GUSTA (MEGUSTA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ME GUSTA.

Sprawdź teraz prognozę ceny ME GUSTA!

Tokenomika ME GUSTA (MEGUSTA)

Zrozumienie tokenomiki ME GUSTA (MEGUSTA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MEGUSTAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ME GUSTA (MEGUSTA)

Jaka jest dziś wartość ME GUSTA (MEGUSTA)?
Aktualna cena MEGUSTA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MEGUSTA do USD?
Aktualna cena MEGUSTA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ME GUSTA?
Kapitalizacja rynkowa dla MEGUSTA wynosi $ 54.07K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MEGUSTA w obiegu?
W obiegu MEGUSTA znajduje się 997.68M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MEGUSTA?
MEGUSTA osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MEGUSTA?
MEGUSTA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MEGUSTA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MEGUSTA wynosi -- USD.
Czy w tym roku MEGUSTA pójdzie wyżej?
MEGUSTA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MEGUSTA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:54:00 (UTC+8)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

