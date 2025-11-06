GiełdaDEX+
Aktualna cena Maxi Doge to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MAXI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAXI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MAXI

Informacje o cenie MAXI

Czym jest MAXI

Oficjalna strona internetowa MAXI

Tokenomika MAXI

Prognoza cen MAXI

Cena Maxi Doge (MAXI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MAXI do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Maxi Doge (MAXI) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Maxi Doge (MAXI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.62%

-2.62%

Aktualna cena Maxi Doge (MAXI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAXI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAXI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAXI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -2.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Maxi Doge (MAXI)

$ 195.39K
$ 195.39K$ 195.39K

--
----

$ 195.39K
$ 195.39K$ 195.39K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Maxi Doge wynosi $ 195.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAXI w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 195.39K.

Historia ceny Maxi Doge (MAXI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Maxi Doge do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Maxi Doge do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Maxi Doge do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Maxi Doge do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0+4.98%
60 dni$ 0+345.49%
90 dni$ 0--

Co to jest Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE.

Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales.

Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together.

This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Maxi Doge (MAXI)

Prognoza ceny Maxi Doge (w USD)

Jaka będzie wartość Maxi Doge (MAXI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Maxi Doge (MAXI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Maxi Doge.

Sprawdź teraz prognozę ceny Maxi Doge!

MAXI na lokalne waluty

Tokenomika Maxi Doge (MAXI)

Zrozumienie tokenomiki Maxi Doge (MAXI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MAXIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Maxi Doge (MAXI)

Jaka jest dziś wartość Maxi Doge (MAXI)?
Aktualna cena MAXI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MAXI do USD?
Aktualna cena MAXI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Maxi Doge?
Kapitalizacja rynkowa dla MAXI wynosi $ 195.39K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MAXI w obiegu?
W obiegu MAXI znajduje się 420.69B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MAXI?
MAXI osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MAXI?
MAXI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MAXI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MAXI wynosi -- USD.
Czy w tym roku MAXI pójdzie wyżej?
MAXI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MAXI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Maxi Doge (MAXI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

