Aktualna cena Matr1x to 0.00711035 USD. Śledź aktualizacje cen MAX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MAX

Informacje o cenie MAX

Czym jest MAX

Oficjalna strona internetowa MAX

Tokenomika MAX

Prognoza cen MAX

Cena Matr1x (MAX)

Aktualna cena 1 MAX do USD:

$0.00710215
$0.00710215
+23.40%1D
Matr1x (MAX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:49:51 (UTC+8)

Informacje o cenie Matr1x (MAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00526221
$ 0.00526221$ 0.00526221
Minimum 24h
$ 0.00716514
$ 0.00716514$ 0.00716514
Maksimum 24h

$ 0.00526221
$ 0.00526221$ 0.00526221

$ 0.00716514
$ 0.00716514$ 0.00716514

$ 0.474276
$ 0.474276$ 0.474276

$ 0.00490657
$ 0.00490657$ 0.00490657

+7.50%

+23.63%

+1.97%

+1.97%

Aktualna cena Matr1x (MAX) wynosi $0.00711035. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAX wahał się między $ 0.00526221 a $ 0.00716514, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAX w historii to $ 0.474276, a najniższy to $ 0.00490657.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAX zmieniły się o +7.50% w ciągu ostatniej godziny, o +23.63% w ciągu 24 godzin i o +1.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Matr1x (MAX)

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

--
----

$ 5.68M
$ 5.68M$ 5.68M

158.30M
158.30M 158.30M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Matr1x wynosi $ 1.12M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAX w obiegu wynosi 158.30M, przy całkowitej podaży 800000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.68M.

Historia ceny Matr1x (MAX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Matr1x do USD wyniosła $ +0.00135887.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Matr1x do USD wyniosła $ -0.0019075426.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Matr1x do USD wyniosła $ -0.0028406075.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Matr1x do USD wyniosła $ -0.010208199223205346.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00135887+23.63%
30 Dni$ -0.0019075426-26.82%
60 dni$ -0.0028406075-39.95%
90 dni$ -0.010208199223205346-58.94%

Co to jest Matr1x (MAX)

Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT),  Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology.

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Matr1x (MAX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Matr1x (w USD)

Jaka będzie wartość Matr1x (MAX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Matr1x (MAX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Matr1x.

Sprawdź teraz prognozę ceny Matr1x!

MAX na lokalne waluty

Tokenomika Matr1x (MAX)

Zrozumienie tokenomiki Matr1x (MAX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MAXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Matr1x (MAX)

Jaka jest dziś wartość Matr1x (MAX)?
Aktualna cena MAX w USD wynosi 0.00711035USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MAX do USD?
Aktualna cena MAX w USD wynosi $ 0.00711035. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Matr1x?
Kapitalizacja rynkowa dla MAX wynosi $ 1.12M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MAX w obiegu?
W obiegu MAX znajduje się 158.30M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MAX?
MAX osiąga ATH w wysokości 0.474276 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MAX?
MAX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00490657 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MAX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MAX wynosi -- USD.
Czy w tym roku MAX pójdzie wyżej?
MAX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MAX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:49:51 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

