Informacje o cenie Matr1x (MAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00526221 $ 0.00526221 $ 0.00526221 Minimum 24h $ 0.00716514 $ 0.00716514 $ 0.00716514 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00526221$ 0.00526221 $ 0.00526221 Maksimum 24h $ 0.00716514$ 0.00716514 $ 0.00716514 Historyczne maksimum $ 0.474276$ 0.474276 $ 0.474276 Najniższa cena $ 0.00490657$ 0.00490657 $ 0.00490657 Zmiana ceny (1H) +7.50% Zmiana ceny (1D) +23.63% Zmiana ceny (7D) +1.97% Zmiana ceny (7D) +1.97%

Aktualna cena Matr1x (MAX) wynosi $0.00711035. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAX wahał się między $ 0.00526221 a $ 0.00716514, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAX w historii to $ 0.474276, a najniższy to $ 0.00490657.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAX zmieniły się o +7.50% w ciągu ostatniej godziny, o +23.63% w ciągu 24 godzin i o +1.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Matr1x (MAX)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.68M$ 5.68M $ 5.68M Podaż w obiegu 158.30M 158.30M 158.30M Całkowita podaż 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Matr1x wynosi $ 1.12M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAX w obiegu wynosi 158.30M, przy całkowitej podaży 800000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.68M.