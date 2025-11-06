Informacje o cenie Matchy ($MATCHY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00006083 $ 0.00006083 $ 0.00006083 Minimum 24h $ 0.0000641 $ 0.0000641 $ 0.0000641 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00006083$ 0.00006083 $ 0.00006083 Maksimum 24h $ 0.0000641$ 0.0000641 $ 0.0000641 Historyczne maksimum $ 0.00077215$ 0.00077215 $ 0.00077215 Najniższa cena $ 0.00006083$ 0.00006083 $ 0.00006083 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +2.40% Zmiana ceny (7D) -41.96% Zmiana ceny (7D) -41.96%

Aktualna cena Matchy ($MATCHY) wynosi $0.00006299. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $MATCHY wahał się między $ 0.00006083 a $ 0.0000641, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $MATCHY w historii to $ 0.00077215, a najniższy to $ 0.00006083.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $MATCHY zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +2.40% w ciągu 24 godzin i o -41.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Matchy ($MATCHY)

Kapitalizacja rynkowa $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,997,307.060396 999,997,307.060396 999,997,307.060396

Obecna kapitalizacja rynkowa Matchy wynosi $ 62.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $MATCHY w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999997307.060396. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 62.78K.