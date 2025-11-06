GiełdaDEX+
Aktualna cena Mashida to 0.01076108 USD. Śledź aktualizacje cen MSHD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MSHD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MSHD

Informacje o cenie MSHD

Czym jest MSHD

Biała księga MSHD

Oficjalna strona internetowa MSHD

Tokenomika MSHD

Prognoza cen MSHD

Cena Mashida (MSHD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MSHD do USD:

-6.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Mashida (MSHD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:49:43 (UTC+8)

Informacje o cenie Mashida (MSHD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-0.50%

-6.45%

-32.77%

-32.77%

Aktualna cena Mashida (MSHD) wynosi $0.01076108. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MSHD wahał się między $ 0.01049468 a $ 0.01172802, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MSHD w historii to $ 0.02299756, a najniższy to $ 0.0057113.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MSHD zmieniły się o -0.50% w ciągu ostatniej godziny, o -6.45% w ciągu 24 godzin i o -32.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mashida (MSHD)

--
----

Obecna kapitalizacja rynkowa Mashida wynosi $ 107.81M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MSHD w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 107.81M.

Historia ceny Mashida (MSHD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mashida do USD wyniosła $ -0.00074286780243297.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mashida do USD wyniosła $ -0.0035020342.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mashida do USD wyniosła $ +0.0076068944.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mashida do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00074286780243297-6.45%
30 Dni$ -0.0035020342-32.54%
60 dni$ +0.0076068944+70.69%
90 dni$ 0--

Co to jest Mashida (MSHD)

Mashida $MSHD is a Web3 ecosystem that merges SocialFi, GameFi, and NFTFi into a single AI-powered DeFi platform.

Built on the BNB Smart Chain, Mashida offers users a virtual world for social interaction, gaming, and NFT-based identity, combined with advanced DeFi services through its $MasterP token.

Users can earn optimized returns via AI-managed liquidity pools, access real-world payments through the Mashida Crypto Card, and engage with an interconnected economy designed to make decentralized finance accessible, secure, and rewarding for everyone.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Prognoza ceny Mashida (w USD)

Jaka będzie wartość Mashida (MSHD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mashida (MSHD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mashida.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mashida!

MSHD na lokalne waluty

Tokenomika Mashida (MSHD)

Zrozumienie tokenomiki Mashida (MSHD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MSHDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Mashida (MSHD)

Jaka jest dziś wartość Mashida (MSHD)?
Aktualna cena MSHD w USD wynosi 0.01076108USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MSHD do USD?
Aktualna cena MSHD w USD wynosi $ 0.01076108. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mashida?
Kapitalizacja rynkowa dla MSHD wynosi $ 107.81M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MSHD w obiegu?
W obiegu MSHD znajduje się 10.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MSHD?
MSHD osiąga ATH w wysokości 0.02299756 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MSHD?
MSHD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0057113 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MSHD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MSHD wynosi -- USD.
Czy w tym roku MSHD pójdzie wyżej?
MSHD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MSHD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:49:43 (UTC+8)

