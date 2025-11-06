Informacje o cenie Mashida (MSHD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01049468 $ 0.01049468 $ 0.01049468 Minimum 24h $ 0.01172802 $ 0.01172802 $ 0.01172802 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01049468$ 0.01049468 $ 0.01049468 Maksimum 24h $ 0.01172802$ 0.01172802 $ 0.01172802 Historyczne maksimum $ 0.02299756$ 0.02299756 $ 0.02299756 Najniższa cena $ 0.0057113$ 0.0057113 $ 0.0057113 Zmiana ceny (1H) -0.50% Zmiana ceny (1D) -6.45% Zmiana ceny (7D) -32.77% Zmiana ceny (7D) -32.77%

Aktualna cena Mashida (MSHD) wynosi $0.01076108. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MSHD wahał się między $ 0.01049468 a $ 0.01172802, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MSHD w historii to $ 0.02299756, a najniższy to $ 0.0057113.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MSHD zmieniły się o -0.50% w ciągu ostatniej godziny, o -6.45% w ciągu 24 godzin i o -32.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mashida (MSHD)

Kapitalizacja rynkowa $ 107.81M$ 107.81M $ 107.81M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 107.81M$ 107.81M $ 107.81M Podaż w obiegu 10.00B 10.00B 10.00B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Mashida wynosi $ 107.81M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MSHD w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 107.81M.