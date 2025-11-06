GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Martin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MARTIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MARTIN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Martin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MARTIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MARTIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MARTIN

Informacje o cenie MARTIN

Czym jest MARTIN

Oficjalna strona internetowa MARTIN

Tokenomika MARTIN

Prognoza cen MARTIN

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Martin

Cena Martin (MARTIN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MARTIN do USD:

--
----
+1.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Martin (MARTIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:52:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Martin (MARTIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.50%

+1.73%

-17.46%

-17.46%

Aktualna cena Martin (MARTIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MARTIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MARTIN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MARTIN zmieniły się o -0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +1.73% w ciągu 24 godzin i o -17.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Martin (MARTIN)

$ 19.15K
$ 19.15K$ 19.15K

--
----

$ 19.15K
$ 19.15K$ 19.15K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Obecna kapitalizacja rynkowa Martin wynosi $ 19.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MARTIN w obiegu wynosi 1,000.00T, przy całkowitej podaży 1.0e+15. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.15K.

Historia ceny Martin (MARTIN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Martin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Martin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Martin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Martin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.73%
30 Dni$ 0-42.77%
60 dni$ 0-75.19%
90 dni$ 0--

Co to jest Martin (MARTIN)

$Martin is a memecoin that is based on Martin which is the original Pepe character created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series "Boy's Club." This green frog-like character with distinctive orange eyes and yellow underbelly became the foundation for one of the internet's most viral memes. Matt Furie first introduced Pepe in his 2005 comic, and the character gained widespread popularity through various online communities. The original Pepe design features Martin's signature relaxed expression, large round eyes, and distinctive green coloring that has become instantly recognizable worldwide. This NFT represents the authentic, original Pepe character - Martin - as envisioned by his creator, preserving the legacy of this iconic internet figure in the blockchain era.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Martin (MARTIN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Martin (w USD)

Jaka będzie wartość Martin (MARTIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Martin (MARTIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Martin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Martin!

MARTIN na lokalne waluty

Tokenomika Martin (MARTIN)

Zrozumienie tokenomiki Martin (MARTIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MARTINjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Martin (MARTIN)

Jaka jest dziś wartość Martin (MARTIN)?
Aktualna cena MARTIN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MARTIN do USD?
Aktualna cena MARTIN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Martin?
Kapitalizacja rynkowa dla MARTIN wynosi $ 19.15K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MARTIN w obiegu?
W obiegu MARTIN znajduje się 1,000.00T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MARTIN?
MARTIN osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MARTIN?
MARTIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MARTIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MARTIN wynosi -- USD.
Czy w tym roku MARTIN pójdzie wyżej?
MARTIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MARTIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:52:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Martin (MARTIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,105.53
$103,105.53$103,105.53

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.27
$3,377.27$3,377.27

-0.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.91
$158.91$158.91

-1.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.59
$1,478.59$1,478.59

+0.17%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,105.53
$103,105.53$103,105.53

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.27
$3,377.27$3,377.27

-0.62%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3274
$2.3274$2.3274

+2.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.91
$158.91$158.91

-1.00%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0831
$1.0831$1.0831

-0.19%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000726
$0.0000000726$0.0000000726

+380.79%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2205
$0.2205$0.2205

+341.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000007083
$0.000007083$0.000007083

+275.15%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004453
$0.000000000000000000004453$0.000000000000000000004453

+102.31%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24709
$0.24709$0.24709

+94.91%