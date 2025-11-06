Informacje o cenie Martin (MARTIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.50% Zmiana ceny (1D) +1.73% Zmiana ceny (7D) -17.46% Zmiana ceny (7D) -17.46%

Aktualna cena Martin (MARTIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MARTIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MARTIN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MARTIN zmieniły się o -0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +1.73% w ciągu 24 godzin i o -17.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Martin (MARTIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 19.15K$ 19.15K $ 19.15K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 19.15K$ 19.15K $ 19.15K Podaż w obiegu 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Całkowita podaż 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Obecna kapitalizacja rynkowa Martin wynosi $ 19.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MARTIN w obiegu wynosi 1,000.00T, przy całkowitej podaży 1.0e+15. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.15K.