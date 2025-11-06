GiełdaDEX+
Aktualna cena MarsMi to 0.065481 USD. Śledź aktualizacje cen MARSMI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MARSMI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena MarsMi to 0.065481 USD. Śledź aktualizacje cen MARSMI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MARSMI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MARSMI

Informacje o cenie MARSMI

Czym jest MARSMI

Oficjalna strona internetowa MARSMI

Tokenomika MARSMI

Prognoza cen MARSMI

Logo MarsMi

Cena MarsMi (MARSMI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MARSMI do USD:

$0.06548
+6.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
MarsMi (MARSMI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:49:36 (UTC+8)

Informacje o cenie MarsMi (MARSMI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.061179
Minimum 24h
$ 0.065599
Maksimum 24h

$ 0.061179
$ 0.065599
$ 0.187525
$ 0.059503
-0.15%

+6.49%

-33.43%

-33.43%

Aktualna cena MarsMi (MARSMI) wynosi $0.065481. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MARSMI wahał się między $ 0.061179 a $ 0.065599, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MARSMI w historii to $ 0.187525, a najniższy to $ 0.059503.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MARSMI zmieniły się o -0.15% w ciągu ostatniej godziny, o +6.49% w ciągu 24 godzin i o -33.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MarsMi (MARSMI)

$ 65.48M
--
$ 65.48M
1000.00M
999,999,992.295692
Obecna kapitalizacja rynkowa MarsMi wynosi $ 65.48M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MARSMI w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999992.295692. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 65.48M.

Historia ceny MarsMi (MARSMI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MarsMi do USD wyniosła $ +0.00398972.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MarsMi do USD wyniosła $ -0.0340840195.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MarsMi do USD wyniosła $ -0.0329869115.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MarsMi do USD wyniosła $ -0.09607395864304067.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00398972+6.49%
30 Dni$ -0.0340840195-52.05%
60 dni$ -0.0329869115-50.37%
90 dni$ -0.09607395864304067-59.46%

Co to jest MarsMi (MARSMI)

Mars Meme Inc ($MarsMi) is a bold step toward building the future farming system and economy of Mars. It has no clear plan. Just potatoes, internet jokes, and a dream of growing things in space. As humanity looks toward Mars colonization, we figured it was time someone built an economic system as unhinged as the people who want to live there. Some say it is a cry for help. They are probably right.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla MarsMi (MARSMI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny MarsMi (w USD)

Jaka będzie wartość MarsMi (MARSMI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MarsMi (MARSMI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MarsMi.

Sprawdź teraz prognozę ceny MarsMi!

MARSMI na lokalne waluty

Tokenomika MarsMi (MARSMI)

Zrozumienie tokenomiki MarsMi (MARSMI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MARSMIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MarsMi (MARSMI)

Jaka jest dziś wartość MarsMi (MARSMI)?
Aktualna cena MARSMI w USD wynosi 0.065481USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MARSMI do USD?
Aktualna cena MARSMI w USD wynosi $ 0.065481. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MarsMi?
Kapitalizacja rynkowa dla MARSMI wynosi $ 65.48M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MARSMI w obiegu?
W obiegu MARSMI znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MARSMI?
MARSMI osiąga ATH w wysokości 0.187525 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MARSMI?
MARSMI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.059503 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MARSMI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MARSMI wynosi -- USD.
Czy w tym roku MARSMI pójdzie wyżej?
MARSMI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MARSMI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:49:36 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

