Informacje o cenie MarsMi (MARSMI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.061179 $ 0.061179 $ 0.061179 Minimum 24h $ 0.065599 $ 0.065599 $ 0.065599 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.061179$ 0.061179 $ 0.061179 Maksimum 24h $ 0.065599$ 0.065599 $ 0.065599 Historyczne maksimum $ 0.187525$ 0.187525 $ 0.187525 Najniższa cena $ 0.059503$ 0.059503 $ 0.059503 Zmiana ceny (1H) -0.15% Zmiana ceny (1D) +6.49% Zmiana ceny (7D) -33.43% Zmiana ceny (7D) -33.43%

Aktualna cena MarsMi (MARSMI) wynosi $0.065481. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MARSMI wahał się między $ 0.061179 a $ 0.065599, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MARSMI w historii to $ 0.187525, a najniższy to $ 0.059503.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MARSMI zmieniły się o -0.15% w ciągu ostatniej godziny, o +6.49% w ciągu 24 godzin i o -33.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MarsMi (MARSMI)

Kapitalizacja rynkowa $ 65.48M$ 65.48M $ 65.48M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 65.48M$ 65.48M $ 65.48M Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,999,992.295692 999,999,992.295692 999,999,992.295692

Obecna kapitalizacja rynkowa MarsMi wynosi $ 65.48M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MARSMI w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999992.295692. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 65.48M.