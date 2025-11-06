Informacje o cenie Mars Protocol (MARS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00877554 $ 0.00877554 $ 0.00877554 Minimum 24h $ 0.01007704 $ 0.01007704 $ 0.01007704 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00877554$ 0.00877554 $ 0.00877554 Maksimum 24h $ 0.01007704$ 0.01007704 $ 0.01007704 Historyczne maksimum $ 0.512804$ 0.512804 $ 0.512804 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.50% Zmiana ceny (1D) +2.35% Zmiana ceny (7D) -41.20% Zmiana ceny (7D) -41.20%

Aktualna cena Mars Protocol (MARS) wynosi $0.00946363. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MARS wahał się między $ 0.00877554 a $ 0.01007704, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MARS w historii to $ 0.512804, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MARS zmieniły się o +2.50% w ciągu ostatniej godziny, o +2.35% w ciągu 24 godzin i o -41.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mars Protocol (MARS)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Podaż w obiegu 266.47M 266.47M 266.47M Całkowita podaż 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

Obecna kapitalizacja rynkowa Mars Protocol wynosi $ 2.52M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MARS w obiegu wynosi 266.47M, przy całkowitej podaży 457083938.78. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.33M.