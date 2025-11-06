GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Mars Protocol to 0.00946363 USD. Śledź aktualizacje cen MARS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MARS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Mars Protocol to 0.00946363 USD. Śledź aktualizacje cen MARS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MARS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MARS

Informacje o cenie MARS

Czym jest MARS

Biała księga MARS

Oficjalna strona internetowa MARS

Tokenomika MARS

Prognoza cen MARS

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Mars Protocol

Cena Mars Protocol (MARS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MARS do USD:

$0.00946363
$0.00946363$0.00946363
+2.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Mars Protocol (MARS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:49:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Mars Protocol (MARS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00877554
$ 0.00877554$ 0.00877554
Minimum 24h
$ 0.01007704
$ 0.01007704$ 0.01007704
Maksimum 24h

$ 0.00877554
$ 0.00877554$ 0.00877554

$ 0.01007704
$ 0.01007704$ 0.01007704

$ 0.512804
$ 0.512804$ 0.512804

$ 0
$ 0$ 0

+2.50%

+2.35%

-41.20%

-41.20%

Aktualna cena Mars Protocol (MARS) wynosi $0.00946363. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MARS wahał się między $ 0.00877554 a $ 0.01007704, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MARS w historii to $ 0.512804, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MARS zmieniły się o +2.50% w ciągu ostatniej godziny, o +2.35% w ciągu 24 godzin i o -41.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mars Protocol (MARS)

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

--
----

$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M

266.47M
266.47M 266.47M

457,083,938.78
457,083,938.78 457,083,938.78

Obecna kapitalizacja rynkowa Mars Protocol wynosi $ 2.52M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MARS w obiegu wynosi 266.47M, przy całkowitej podaży 457083938.78. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.33M.

Historia ceny Mars Protocol (MARS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mars Protocol do USD wyniosła $ +0.00021736.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mars Protocol do USD wyniosła $ -0.0064443080.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mars Protocol do USD wyniosła $ -0.0047402205.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mars Protocol do USD wyniosła $ -0.009732032381877834.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00021736+2.35%
30 Dni$ -0.0064443080-68.09%
60 dni$ -0.0047402205-50.08%
90 dni$ -0.009732032381877834-50.69%

Co to jest Mars Protocol (MARS)

What is Mars Protocol?

Mars Protocol consists of a money market, called Red Bank, and a generalized credit primitive called Rover. Mars Protocol utilizes a so-called hub and outpost topology, whereby its base, Mars Hub acts as a command center for numerous outposts. Each outpost consists of an instance of Red Bank and Rover and the first of many outposts will be the Osmosis chain.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Mars Protocol (MARS)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Mars Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Mars Protocol (MARS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mars Protocol (MARS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mars Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mars Protocol!

MARS na lokalne waluty

Tokenomika Mars Protocol (MARS)

Zrozumienie tokenomiki Mars Protocol (MARS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MARSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Mars Protocol (MARS)

Jaka jest dziś wartość Mars Protocol (MARS)?
Aktualna cena MARS w USD wynosi 0.00946363USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MARS do USD?
Aktualna cena MARS w USD wynosi $ 0.00946363. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mars Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla MARS wynosi $ 2.52M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MARS w obiegu?
W obiegu MARS znajduje się 266.47M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MARS?
MARS osiąga ATH w wysokości 0.512804 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MARS?
MARS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MARS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MARS wynosi -- USD.
Czy w tym roku MARS pójdzie wyżej?
MARS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MARS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:49:22 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Mars Protocol (MARS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,667.44
$103,667.44$103,667.44

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.36
$3,439.36$3,439.36

+1.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.35
$162.35$162.35

+1.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.91
$1,477.91$1,477.91

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,667.44
$103,667.44$103,667.44

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.36
$3,439.36$3,439.36

+1.20%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3630
$2.3630$2.3630

+3.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.35
$162.35$162.35

+1.14%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1550
$1.1550$1.1550

+6.43%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03530
$0.03530$0.03530

+41.20%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00384
$0.00384$0.00384

-48.80%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010333
$0.000010333$0.000010333

+447.29%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2229
$0.2229$0.2229

+345.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5208
$1.5208$1.5208

+87.47%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01818
$0.01818$0.01818

+45.44%