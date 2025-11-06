Informacje o cenie Mars (MARS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.36% Zmiana ceny (1D) +7.59% Zmiana ceny (7D) -18.61% Zmiana ceny (7D) -18.61%

Aktualna cena Mars (MARS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MARS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MARS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MARS zmieniły się o -0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +7.59% w ciągu 24 godzin i o -18.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mars (MARS)

Kapitalizacja rynkowa $ 225.21K$ 225.21K $ 225.21K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 225.21K$ 225.21K $ 225.21K Podaż w obiegu 420.69B 420.69B 420.69B Całkowita podaż 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Mars wynosi $ 225.21K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MARS w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 225.21K.