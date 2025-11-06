Informacje o cenie Mantis (SN123) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Minimum 24h $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Maksimum 24h Minimum 24h $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 Maksimum 24h $ 2.7$ 2.7 $ 2.7 Historyczne maksimum $ 7.36$ 7.36 $ 7.36 Najniższa cena $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Zmiana ceny (1H) +1.80% Zmiana ceny (1D) -4.13% Zmiana ceny (7D) -24.20% Zmiana ceny (7D) -24.20%

Aktualna cena Mantis (SN123) wynosi $2.58. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN123 wahał się między $ 2.48 a $ 2.7, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN123 w historii to $ 7.36, a najniższy to $ 1.84.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN123 zmieniły się o +1.80% w ciągu ostatniej godziny, o -4.13% w ciągu 24 godzin i o -24.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mantis (SN123)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Podaż w obiegu 1.78M 1.78M 1.78M Całkowita podaż 1,782,090.540397476 1,782,090.540397476 1,782,090.540397476

Obecna kapitalizacja rynkowa Mantis wynosi $ 4.60M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN123 w obiegu wynosi 1.78M, przy całkowitej podaży 1782090.540397476. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.60M.