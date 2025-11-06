Informacje o cenie Mambo (MAMBO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +3.40% Zmiana ceny (7D) -16.10% Zmiana ceny (7D) -16.10%

Aktualna cena Mambo (MAMBO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAMBO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAMBO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAMBO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.40% w ciągu 24 godzin i o -16.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mambo (MAMBO)

Kapitalizacja rynkowa $ 35.34K$ 35.34K $ 35.34K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 35.34K$ 35.34K $ 35.34K Podaż w obiegu 1.00T 1.00T 1.00T Całkowita podaż 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Mambo wynosi $ 35.34K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAMBO w obiegu wynosi 1.00T, przy całkowitej podaży 1000000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.34K.