GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Make CRO Great Again to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MCGA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MCGA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Make CRO Great Again to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MCGA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MCGA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MCGA

Informacje o cenie MCGA

Czym jest MCGA

Oficjalna strona internetowa MCGA

Tokenomika MCGA

Prognoza cen MCGA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Make CRO Great Again

Cena Make CRO Great Again (MCGA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MCGA do USD:

$0.00042266
$0.00042266$0.00042266
+4.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Make CRO Great Again (MCGA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:49:04 (UTC+8)

Informacje o cenie Make CRO Great Again (MCGA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00270858
$ 0.00270858$ 0.00270858

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

+4.85%

-24.27%

-24.27%

Aktualna cena Make CRO Great Again (MCGA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MCGA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MCGA w historii to $ 0.00270858, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MCGA zmieniły się o -0.15% w ciągu ostatniej godziny, o +4.85% w ciągu 24 godzin i o -24.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Make CRO Great Again (MCGA)

$ 422.62K
$ 422.62K$ 422.62K

--
----

$ 422.62K
$ 422.62K$ 422.62K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Make CRO Great Again wynosi $ 422.62K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MCGA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 422.62K.

Historia ceny Make CRO Great Again (MCGA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Make CRO Great Again do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Make CRO Great Again do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Make CRO Great Again do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Make CRO Great Again do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.85%
30 Dni$ 0-40.94%
60 dni$ 0-78.85%
90 dni$ 0--

Co to jest Make CRO Great Again (MCGA)

MCGA - Make CRO Great Again Born from the ashes of the bear market, MCGA is the rallying cry of every CRO holder who remembers the glory days. This isn't just another memecoin - it's a movement powered by the legendary CROFam community. We witnessed $0.96. We survived the crash. We kept the faith. Now we're here to inject that 212 energy back into Cronos and remind everyone why CRO was destined for greatness. 100% community takeover. Just pure CROFam determination to pump life back into our beloved chain. Every holder is part of the mission. This is our chain. This is our time. This is MCGA.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Make CRO Great Again (MCGA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Make CRO Great Again (w USD)

Jaka będzie wartość Make CRO Great Again (MCGA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Make CRO Great Again (MCGA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Make CRO Great Again.

Sprawdź teraz prognozę ceny Make CRO Great Again!

MCGA na lokalne waluty

Tokenomika Make CRO Great Again (MCGA)

Zrozumienie tokenomiki Make CRO Great Again (MCGA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MCGAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Make CRO Great Again (MCGA)

Jaka jest dziś wartość Make CRO Great Again (MCGA)?
Aktualna cena MCGA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MCGA do USD?
Aktualna cena MCGA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Make CRO Great Again?
Kapitalizacja rynkowa dla MCGA wynosi $ 422.62K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MCGA w obiegu?
W obiegu MCGA znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MCGA?
MCGA osiąga ATH w wysokości 0.00270858 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MCGA?
MCGA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MCGA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MCGA wynosi -- USD.
Czy w tym roku MCGA pójdzie wyżej?
MCGA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MCGA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:49:04 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Make CRO Great Again (MCGA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,669.88
$103,669.88$103,669.88

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.92
$3,438.92$3,438.92

+1.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.43
$162.43$162.43

+1.18%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.91
$1,477.91$1,477.91

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,669.88
$103,669.88$103,669.88

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.92
$3,438.92$3,438.92

+1.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3642
$2.3642$2.3642

+3.85%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.43
$162.43$162.43

+1.18%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1495
$1.1495$1.1495

+5.92%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03530
$0.03530$0.03530

+41.20%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00384
$0.00384$0.00384

-48.80%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010333
$0.000010333$0.000010333

+447.29%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2229
$0.2229$0.2229

+345.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5319
$1.5319$1.5319

+88.84%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01818
$0.01818$0.01818

+45.44%