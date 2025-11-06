Informacje o cenie Make CRO Great Again (MCGA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00270858 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.15% Zmiana ceny (1D) +4.85% Zmiana ceny (7D) -24.27%

Aktualna cena Make CRO Great Again (MCGA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MCGA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MCGA w historii to $ 0.00270858, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MCGA zmieniły się o -0.15% w ciągu ostatniej godziny, o +4.85% w ciągu 24 godzin i o -24.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Make CRO Great Again (MCGA)

Kapitalizacja rynkowa $ 422.62K$ 422.62K $ 422.62K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 422.62K$ 422.62K $ 422.62K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

