GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Magallaneer to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MAGAL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAGAL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Magallaneer to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MAGAL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAGAL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MAGAL

Informacje o cenie MAGAL

Czym jest MAGAL

Oficjalna strona internetowa MAGAL

Tokenomika MAGAL

Prognoza cen MAGAL

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Magallaneer

Cena Magallaneer (MAGAL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MAGAL do USD:

$0.00025995
$0.00025995$0.00025995
-5.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Magallaneer (MAGAL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:48:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Magallaneer (MAGAL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00114614
$ 0.00114614$ 0.00114614

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

-5.05%

-25.84%

-25.84%

Aktualna cena Magallaneer (MAGAL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAGAL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAGAL w historii to $ 0.00114614, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAGAL zmieniły się o +0.21% w ciągu ostatniej godziny, o -5.05% w ciągu 24 godzin i o -25.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Magallaneer (MAGAL)

$ 259.88K
$ 259.88K$ 259.88K

--
----

$ 259.88K
$ 259.88K$ 259.88K

999.74M
999.74M 999.74M

999,738,989.608949
999,738,989.608949 999,738,989.608949

Obecna kapitalizacja rynkowa Magallaneer wynosi $ 259.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAGAL w obiegu wynosi 999.74M, przy całkowitej podaży 999738989.608949. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 259.88K.

Historia ceny Magallaneer (MAGAL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Magallaneer do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Magallaneer do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Magallaneer do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Magallaneer do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-5.05%
30 Dni$ 0-47.29%
60 dni$ 0-60.29%
90 dni$ 0--

Co to jest Magallaneer (MAGAL)

It is the first ever treasure hunt memecoin inspired by Shiba Pirates exploring the web3 sea. It is a memecoin but will generate value to its holders by providing exclusive clues to finding hidden treasures (airdrops) online. We are the very early stage with a Market cap of 60K reached in just 3 days. It is built on the Solana blockchain and is going to continue to be in Solana, we have no immediate plans of building our own blockchain.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Magallaneer (MAGAL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Magallaneer (w USD)

Jaka będzie wartość Magallaneer (MAGAL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Magallaneer (MAGAL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Magallaneer.

Sprawdź teraz prognozę ceny Magallaneer!

MAGAL na lokalne waluty

Tokenomika Magallaneer (MAGAL)

Zrozumienie tokenomiki Magallaneer (MAGAL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MAGALjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Magallaneer (MAGAL)

Jaka jest dziś wartość Magallaneer (MAGAL)?
Aktualna cena MAGAL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MAGAL do USD?
Aktualna cena MAGAL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Magallaneer?
Kapitalizacja rynkowa dla MAGAL wynosi $ 259.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MAGAL w obiegu?
W obiegu MAGAL znajduje się 999.74M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MAGAL?
MAGAL osiąga ATH w wysokości 0.00114614 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MAGAL?
MAGAL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MAGAL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MAGAL wynosi -- USD.
Czy w tym roku MAGAL pójdzie wyżej?
MAGAL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MAGAL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:48:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Magallaneer (MAGAL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,677.33
$103,677.33$103,677.33

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.84
$3,438.84$3,438.84

+1.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.38
$162.38$162.38

+1.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.91
$1,477.91$1,477.91

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,677.33
$103,677.33$103,677.33

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.84
$3,438.84$3,438.84

+1.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3613
$2.3613$2.3613

+3.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.38
$162.38$162.38

+1.15%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1479
$1.1479$1.1479

+5.77%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03530
$0.03530$0.03530

+41.20%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00384
$0.00384$0.00384

-48.80%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010322
$0.000010322$0.000010322

+446.71%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2218
$0.2218$0.2218

+343.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5277
$1.5277$1.5277

+88.32%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01818
$0.01818$0.01818

+45.44%