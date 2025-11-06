Informacje o cenie Magallaneer (MAGAL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00114614 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.21% Zmiana ceny (1D) -5.05% Zmiana ceny (7D) -25.84%

Aktualna cena Magallaneer (MAGAL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAGAL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAGAL w historii to $ 0.00114614, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAGAL zmieniły się o +0.21% w ciągu ostatniej godziny, o -5.05% w ciągu 24 godzin i o -25.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Magallaneer (MAGAL)

Kapitalizacja rynkowa $ 259.88K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 259.88K Podaż w obiegu 999.74M Całkowita podaż 999,738,989.608949

Obecna kapitalizacja rynkowa Magallaneer wynosi $ 259.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAGAL w obiegu wynosi 999.74M, przy całkowitej podaży 999738989.608949. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 259.88K.