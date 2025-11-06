Informacje o cenie MAGA Hat (MAGA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000371 $ 0.00000371 $ 0.00000371 Minimum 24h $ 0.00000395 $ 0.00000395 $ 0.00000395 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000371$ 0.00000371 $ 0.00000371 Maksimum 24h $ 0.00000395$ 0.00000395 $ 0.00000395 Historyczne maksimum $ 0.00073793$ 0.00073793 $ 0.00073793 Najniższa cena $ 0.00000355$ 0.00000355 $ 0.00000355 Zmiana ceny (1H) +0.40% Zmiana ceny (1D) +4.99% Zmiana ceny (7D) -14.80% Zmiana ceny (7D) -14.80%

Aktualna cena MAGA Hat (MAGA) wynosi $0.0000039. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAGA wahał się między $ 0.00000371 a $ 0.00000395, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAGA w historii to $ 0.00073793, a najniższy to $ 0.00000355.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAGA zmieniły się o +0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +4.99% w ciągu 24 godzin i o -14.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MAGA Hat (MAGA)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Podaż w obiegu 410.29B 410.29B 410.29B Całkowita podaż 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934

Obecna kapitalizacja rynkowa MAGA Hat wynosi $ 1.60M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAGA w obiegu wynosi 410.29B, przy całkowitej podaży 413340042866.44934. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.61M.