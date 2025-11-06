Informacje o cenie MacroHard (MHRD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00239437 $ 0.00239437 $ 0.00239437 Minimum 24h $ 0.0027108 $ 0.0027108 $ 0.0027108 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00239437$ 0.00239437 $ 0.00239437 Maksimum 24h $ 0.0027108$ 0.0027108 $ 0.0027108 Historyczne maksimum $ 0.057629$ 0.057629 $ 0.057629 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.23% Zmiana ceny (1D) +10.51% Zmiana ceny (7D) +33.01% Zmiana ceny (7D) +33.01%

Aktualna cena MacroHard (MHRD) wynosi $0.00264953. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MHRD wahał się między $ 0.00239437 a $ 0.0027108, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MHRD w historii to $ 0.057629, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MHRD zmieniły się o +1.23% w ciągu ostatniej godziny, o +10.51% w ciągu 24 godzin i o +33.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MacroHard (MHRD)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MacroHard wynosi $ 2.67M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MHRD w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.67M.