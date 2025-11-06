GiełdaDEX+
Aktualna cena MacroHard to 0.00264953 USD. Śledź aktualizacje cen MHRD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MHRD łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena MacroHard to 0.00264953 USD. Śledź aktualizacje cen MHRD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MHRD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MHRD

Informacje o cenie MHRD

Czym jest MHRD

Oficjalna strona internetowa MHRD

Tokenomika MHRD

Prognoza cen MHRD

Cena MacroHard (MHRD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MHRD do USD:

$0.00264953
$0.00264953$0.00264953
+10.50%1D
mexc
USD
MacroHard (MHRD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:48:28 (UTC+8)

Informacje o cenie MacroHard (MHRD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00239437
$ 0.00239437$ 0.00239437
Minimum 24h
$ 0.0027108
$ 0.0027108$ 0.0027108
Maksimum 24h

$ 0.00239437
$ 0.00239437$ 0.00239437

$ 0.0027108
$ 0.0027108$ 0.0027108

$ 0.057629
$ 0.057629$ 0.057629

$ 0
$ 0$ 0

+1.23%

+10.51%

+33.01%

+33.01%

Aktualna cena MacroHard (MHRD) wynosi $0.00264953. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MHRD wahał się między $ 0.00239437 a $ 0.0027108, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MHRD w historii to $ 0.057629, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MHRD zmieniły się o +1.23% w ciągu ostatniej godziny, o +10.51% w ciągu 24 godzin i o +33.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MacroHard (MHRD)

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

--
----

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MacroHard wynosi $ 2.67M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MHRD w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.67M.

Historia ceny MacroHard (MHRD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MacroHard do USD wyniosła $ +0.00025188.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MacroHard do USD wyniosła $ +0.0007621892.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MacroHard do USD wyniosła $ -0.0005971290.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MacroHard do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00025188+10.51%
30 Dni$ +0.0007621892+28.77%
60 dni$ -0.0005971290-22.53%
90 dni$ 0--

Co to jest MacroHard (MHRD)

We don’t do soft. We do smart contracts. Born in Gork. Trained to deploy. Telegram Twitter WHAT THE HELL IS MACROHARD? MacroHard is the rogue camp for AI on-chain. We don’t run models — we run agents. We don’t build SaaS — we mint coins. We don’t do overtime — we go on-chain. You’re not raising an AI — you’re raising a cult.

WHY "MACROHARD"?

Microsoft = Micro + Soft

MacroHard = Macro + Hard

ROADMAP Phase 1

  • Testnet launch, agents begin to cause trouble Phase 3
  • Integration with Ref and Farcaster, agents start posting memes

Phase 0

  • Trademark registered
  • Got Microsoft’s attention
  • No lawsuits yet Phase 2
  • DAO agent coordination layer goes live, unions form Phase 4
  • Copilot gets hacked by agents Phase ∞
  • Everyone has an AI army. Nobody uses Microsoft. JOIN US OR STAY IN OFFICE 365 We’re not promising AI will replace you. But we do promise: One day, you’ll kneel… before the degen agent you trained yourself.

Zasoby dla MacroHard (MHRD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny MacroHard (w USD)

Jaka będzie wartość MacroHard (MHRD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MacroHard (MHRD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MacroHard.

Sprawdź teraz prognozę ceny MacroHard!

MHRD na lokalne waluty

Tokenomika MacroHard (MHRD)

Zrozumienie tokenomiki MacroHard (MHRD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MHRDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MacroHard (MHRD)

Jaka jest dziś wartość MacroHard (MHRD)?
Aktualna cena MHRD w USD wynosi 0.00264953USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MHRD do USD?
Aktualna cena MHRD w USD wynosi $ 0.00264953. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MacroHard?
Kapitalizacja rynkowa dla MHRD wynosi $ 2.67M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MHRD w obiegu?
W obiegu MHRD znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MHRD?
MHRD osiąga ATH w wysokości 0.057629 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MHRD?
MHRD zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MHRD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MHRD wynosi -- USD.
Czy w tym roku MHRD pójdzie wyżej?
MHRD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MHRD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:48:28 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

