Informacje o cenie Lybra (LBR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00684812 $ 0.00684812 $ 0.00684812 Minimum 24h $ 0.00797131 $ 0.00797131 $ 0.00797131 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00684812$ 0.00684812 $ 0.00684812 Maksimum 24h $ 0.00797131$ 0.00797131 $ 0.00797131 Historyczne maksimum $ 4.48$ 4.48 $ 4.48 Najniższa cena $ 0.00585639$ 0.00585639 $ 0.00585639 Zmiana ceny (1H) +1.89% Zmiana ceny (1D) +11.06% Zmiana ceny (7D) -21.77% Zmiana ceny (7D) -21.77%

Aktualna cena Lybra (LBR) wynosi $0.00760581. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LBR wahał się między $ 0.00684812 a $ 0.00797131, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LBR w historii to $ 4.48, a najniższy to $ 0.00585639.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LBR zmieniły się o +1.89% w ciągu ostatniej godziny, o +11.06% w ciągu 24 godzin i o -21.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lybra (LBR)

Kapitalizacja rynkowa $ 317.34K$ 317.34K $ 317.34K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 741.12K$ 741.12K $ 741.12K Podaż w obiegu 41.73M 41.73M 41.73M Całkowita podaż 97,447,143.49599636 97,447,143.49599636 97,447,143.49599636

Obecna kapitalizacja rynkowa Lybra wynosi $ 317.34K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LBR w obiegu wynosi 41.73M, przy całkowitej podaży 97447143.49599636. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 741.12K.