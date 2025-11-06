GiełdaDEX+
Aktualna cena Lybra to 0.00760581 USD. Śledź aktualizacje cen LBR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LBR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LBR

Informacje o cenie LBR

Czym jest LBR

Biała księga LBR

Oficjalna strona internetowa LBR

Tokenomika LBR

Prognoza cen LBR

Cena Lybra (LBR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LBR do USD:

$0.00760581
$0.00760581
+11.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Lybra (LBR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:48:21 (UTC+8)

Informacje o cenie Lybra (LBR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00684812
$ 0.00684812
Minimum 24h
$ 0.00797131
$ 0.00797131
Maksimum 24h

$ 0.00684812
$ 0.00684812

$ 0.00797131
$ 0.00797131

$ 4.48
$ 4.48

$ 0.00585639
$ 0.00585639

+1.89%

+11.06%

-21.77%

-21.77%

Aktualna cena Lybra (LBR) wynosi $0.00760581. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LBR wahał się między $ 0.00684812 a $ 0.00797131, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LBR w historii to $ 4.48, a najniższy to $ 0.00585639.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LBR zmieniły się o +1.89% w ciągu ostatniej godziny, o +11.06% w ciągu 24 godzin i o -21.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lybra (LBR)

$ 317.34K
$ 317.34K

--
--

$ 741.12K
$ 741.12K

41.73M
41.73M

97,447,143.49599636
97,447,143.49599636

Obecna kapitalizacja rynkowa Lybra wynosi $ 317.34K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LBR w obiegu wynosi 41.73M, przy całkowitej podaży 97447143.49599636. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 741.12K.

Historia ceny Lybra (LBR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Lybra do USD wyniosła $ +0.00075769.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Lybra do USD wyniosła $ -0.0033488297.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Lybra do USD wyniosła $ -0.0044457587.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Lybra do USD wyniosła $ -0.018592467383642873.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00075769+11.06%
30 Dni$ -0.0033488297-44.02%
60 dni$ -0.0044457587-58.45%
90 dni$ -0.018592467383642873-70.96%

Co to jest Lybra (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Lybra (w USD)

Jaka będzie wartość Lybra (LBR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lybra (LBR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lybra.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lybra!

LBR na lokalne waluty

Tokenomika Lybra (LBR)

Zrozumienie tokenomiki Lybra (LBR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LBRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Lybra (LBR)

Jaka jest dziś wartość Lybra (LBR)?
Aktualna cena LBR w USD wynosi 0.00760581USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LBR do USD?
Aktualna cena LBR w USD wynosi $ 0.00760581. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lybra?
Kapitalizacja rynkowa dla LBR wynosi $ 317.34K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LBR w obiegu?
W obiegu LBR znajduje się 41.73M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LBR?
LBR osiąga ATH w wysokości 4.48 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LBR?
LBR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00585639 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LBR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LBR wynosi -- USD.
Czy w tym roku LBR pójdzie wyżej?
LBR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LBR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:48:21 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Lybra (LBR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,633.12

$3,437.90

$162.32

$1.0000

$1,477.92

$103,633.12

$3,437.90

$2.3618

$162.32

$1.1474

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03530

$0.00384

$0.000010356

$0.2200

$0.0000000588

$1.5272

$0.01818

