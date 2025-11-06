Informacje o cenie Lunos (UNO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00140545 $ 0.00140545 $ 0.00140545 Minimum 24h $ 0.00197776 $ 0.00197776 $ 0.00197776 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00140545$ 0.00140545 $ 0.00140545 Maksimum 24h $ 0.00197776$ 0.00197776 $ 0.00197776 Historyczne maksimum $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Najniższa cena $ 0.00131096$ 0.00131096 $ 0.00131096 Zmiana ceny (1H) +0.03% Zmiana ceny (1D) +4.88% Zmiana ceny (7D) -14.36% Zmiana ceny (7D) -14.36%

Aktualna cena Lunos (UNO) wynosi $0.00147927. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UNO wahał się między $ 0.00140545 a $ 0.00197776, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UNO w historii to $ 1.24, a najniższy to $ 0.00131096.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UNO zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +4.88% w ciągu 24 godzin i o -14.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lunos (UNO)

Kapitalizacja rynkowa $ 343.28K$ 343.28K $ 343.28K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 469.77K$ 469.77K $ 469.77K Podaż w obiegu 231.99M 231.99M 231.99M Całkowita podaż 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

Obecna kapitalizacja rynkowa Lunos wynosi $ 343.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UNO w obiegu wynosi 231.99M, przy całkowitej podaży 317470452.8070446. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 469.77K.