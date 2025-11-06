GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Lunos to 0.00147927 USD. Śledź aktualizacje cen UNO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UNO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Lunos to 0.00147927 USD. Śledź aktualizacje cen UNO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UNO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o UNO

Informacje o cenie UNO

Czym jest UNO

Oficjalna strona internetowa UNO

Tokenomika UNO

Prognoza cen UNO

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Lunos

Cena Lunos (UNO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 UNO do USD:

$0.00147971
$0.00147971$0.00147971
+4.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Lunos (UNO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:48:05 (UTC+8)

Informacje o cenie Lunos (UNO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00140545
$ 0.00140545$ 0.00140545
Minimum 24h
$ 0.00197776
$ 0.00197776$ 0.00197776
Maksimum 24h

$ 0.00140545
$ 0.00140545$ 0.00140545

$ 0.00197776
$ 0.00197776$ 0.00197776

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 0.00131096
$ 0.00131096$ 0.00131096

+0.03%

+4.88%

-14.36%

-14.36%

Aktualna cena Lunos (UNO) wynosi $0.00147927. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UNO wahał się między $ 0.00140545 a $ 0.00197776, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UNO w historii to $ 1.24, a najniższy to $ 0.00131096.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UNO zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +4.88% w ciągu 24 godzin i o -14.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lunos (UNO)

$ 343.28K
$ 343.28K$ 343.28K

--
----

$ 469.77K
$ 469.77K$ 469.77K

231.99M
231.99M 231.99M

317,470,452.8070446
317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

Obecna kapitalizacja rynkowa Lunos wynosi $ 343.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UNO w obiegu wynosi 231.99M, przy całkowitej podaży 317470452.8070446. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 469.77K.

Historia ceny Lunos (UNO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Lunos do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Lunos do USD wyniosła $ -0.0007326654.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Lunos do USD wyniosła $ -0.0006992547.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Lunos do USD wyniosła $ -0.0013444968109357367.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.88%
30 Dni$ -0.0007326654-49.52%
60 dni$ -0.0006992547-47.27%
90 dni$ -0.0013444968109357367-47.61%

Co to jest Lunos (UNO)

Lunos is the evolution of Uno Re, transitioning into a decentralized coverage platform powered by Actively Validated Services (AVS). It automates stablecoin depeg protection, validator slashing coverage, DeFi exploit payouts, and Real-World Asset (RWA) risk mitigation using on-chain verification and smart contract execution.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Lunos (UNO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Lunos (w USD)

Jaka będzie wartość Lunos (UNO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lunos (UNO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lunos.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lunos!

UNO na lokalne waluty

Tokenomika Lunos (UNO)

Zrozumienie tokenomiki Lunos (UNO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena UNOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Lunos (UNO)

Jaka jest dziś wartość Lunos (UNO)?
Aktualna cena UNO w USD wynosi 0.00147927USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena UNO do USD?
Aktualna cena UNO w USD wynosi $ 0.00147927. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lunos?
Kapitalizacja rynkowa dla UNO wynosi $ 343.28K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż UNO w obiegu?
W obiegu UNO znajduje się 231.99M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) UNO?
UNO osiąga ATH w wysokości 1.24 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla UNO?
UNO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00131096 USD.
Jaki jest wolumen obrotu UNO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla UNO wynosi -- USD.
Czy w tym roku UNO pójdzie wyżej?
UNO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny UNO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:48:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Lunos (UNO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,663.61
$103,663.61$103,663.61

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.55
$3,439.55$3,439.55

+1.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.29
$162.29$162.29

+1.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.91
$1,477.91$1,477.91

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,663.61
$103,663.61$103,663.61

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.55
$3,439.55$3,439.55

+1.20%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3637
$2.3637$2.3637

+3.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.29
$162.29$162.29

+1.10%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1462
$1.1462$1.1462

+5.62%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03530
$0.03530$0.03530

+41.20%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00384
$0.00384$0.00384

-48.80%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010356
$0.000010356$0.000010356

+448.51%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2209
$0.2209$0.2209

+341.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5287
$1.5287$1.5287

+88.44%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01818
$0.01818$0.01818

+45.44%