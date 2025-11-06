Informacje o cenie Lumpy (LUMPY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.28% Zmiana ceny (1D) +0.99% Zmiana ceny (7D) -8.92% Zmiana ceny (7D) -8.92%

Aktualna cena Lumpy (LUMPY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LUMPY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LUMPY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LUMPY zmieniły się o -0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +0.99% w ciągu 24 godzin i o -8.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lumpy (LUMPY)

Kapitalizacja rynkowa $ 182.91K$ 182.91K $ 182.91K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 182.91K$ 182.91K $ 182.91K Podaż w obiegu 963.82M 963.82M 963.82M Całkowita podaż 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627

Obecna kapitalizacja rynkowa Lumpy wynosi $ 182.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LUMPY w obiegu wynosi 963.82M, przy całkowitej podaży 963815039.5394627. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 182.91K.