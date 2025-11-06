GiełdaDEX+
Aktualna cena Lumpy to 0 USD. Śledź aktualizacje cen LUMPY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LUMPY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LUMPY

Informacje o cenie LUMPY

Czym jest LUMPY

Oficjalna strona internetowa LUMPY

Tokenomika LUMPY

Prognoza cen LUMPY

Cena Lumpy (LUMPY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LUMPY do USD:

$0.00018962
+0.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Lumpy (LUMPY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:50:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Lumpy (LUMPY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.28%

+0.99%

-8.92%

-8.92%

Aktualna cena Lumpy (LUMPY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LUMPY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LUMPY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LUMPY zmieniły się o -0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +0.99% w ciągu 24 godzin i o -8.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lumpy (LUMPY)

$ 182.91K
--
$ 182.91K
963.82M
963,815,039.5394627
Obecna kapitalizacja rynkowa Lumpy wynosi $ 182.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LUMPY w obiegu wynosi 963.82M, przy całkowitej podaży 963815039.5394627. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 182.91K.

Historia ceny Lumpy (LUMPY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Lumpy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Lumpy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Lumpy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Lumpy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.99%
30 Dni$ 0-21.19%
60 dni$ 0-23.10%
90 dni$ 0--

Co to jest Lumpy (LUMPY)

Lumpy is a community-driven meme token built on the foundations of safety, education, community, fun, and creativity. Lumpy has a strong, long-term, active global member base who produces entertaining content, shares ideas, and fosters a sense of inclusiveness. The Lumpy team further extends its community approach to outside its own walls through regular collabs with other projects and co-hosts weekly spaces on X under the official Base Builders account.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Lumpy (LUMPY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Lumpy (w USD)

Jaka będzie wartość Lumpy (LUMPY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lumpy (LUMPY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lumpy.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lumpy!

LUMPY na lokalne waluty

Tokenomika Lumpy (LUMPY)

Zrozumienie tokenomiki Lumpy (LUMPY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LUMPYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Lumpy (LUMPY)

Jaka jest dziś wartość Lumpy (LUMPY)?
Aktualna cena LUMPY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LUMPY do USD?
Aktualna cena LUMPY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lumpy?
Kapitalizacja rynkowa dla LUMPY wynosi $ 182.91K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LUMPY w obiegu?
W obiegu LUMPY znajduje się 963.82M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LUMPY?
LUMPY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LUMPY?
LUMPY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LUMPY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LUMPY wynosi -- USD.
Czy w tym roku LUMPY pójdzie wyżej?
LUMPY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LUMPY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Lumpy (LUMPY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

