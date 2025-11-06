GiełdaDEX+
Aktualna cena Louie to 0.00121961 USD. Śledź aktualizacje cen LOUIE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LOUIE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LOUIE

Informacje o cenie LOUIE

Czym jest LOUIE

Oficjalna strona internetowa LOUIE

Tokenomika LOUIE

Prognoza cen LOUIE

Cena Louie (LOUIE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LOUIE do USD:

$0.00121961
-6.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Louie (LOUIE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:47:37 (UTC+8)

Informacje o cenie Louie (LOUIE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00119611
Minimum 24h
$ 0.00137975
Maksimum 24h

$ 0.00119611
$ 0.00137975
$ 0.01063902
$ 0
+1.28%

-6.70%

-35.33%

-35.33%

Aktualna cena Louie (LOUIE) wynosi $0.00121961. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LOUIE wahał się między $ 0.00119611 a $ 0.00137975, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LOUIE w historii to $ 0.01063902, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LOUIE zmieniły się o +1.28% w ciągu ostatniej godziny, o -6.70% w ciągu 24 godzin i o -35.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Louie (LOUIE)

$ 1.22M
--
$ 1.22M
999.41M
999,411,127.274
Obecna kapitalizacja rynkowa Louie wynosi $ 1.22M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LOUIE w obiegu wynosi 999.41M, przy całkowitej podaży 999411127.274. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.22M.

Historia ceny Louie (LOUIE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Louie do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Louie do USD wyniosła $ -0.0009437264.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Louie do USD wyniosła $ -0.0010382707.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Louie do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-6.70%
30 Dni$ -0.0009437264-77.37%
60 dni$ -0.0010382707-85.13%
90 dni$ 0--

Co to jest Louie (LOUIE)

Louie ($LOUIE) is a meme token centered around Hop Louie, a polymorphic art character created by artist Dfetch. Originally developed through sketches and paintings, Louie represents adaptability and cultural remixing, capable of taking on many forms while maintaining its identity. The project extends Louie’s journey into Web3, combining digital art, meme culture, and blockchain to create a community-driven token that evolves with its holders.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Louie (LOUIE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Louie (w USD)

Jaka będzie wartość Louie (LOUIE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Louie (LOUIE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Louie.

Sprawdź teraz prognozę ceny Louie!

LOUIE na lokalne waluty

Tokenomika Louie (LOUIE)

Zrozumienie tokenomiki Louie (LOUIE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LOUIEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Louie (LOUIE)

Jaka jest dziś wartość Louie (LOUIE)?
Aktualna cena LOUIE w USD wynosi 0.00121961USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LOUIE do USD?
Aktualna cena LOUIE w USD wynosi $ 0.00121961. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Louie?
Kapitalizacja rynkowa dla LOUIE wynosi $ 1.22M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LOUIE w obiegu?
W obiegu LOUIE znajduje się 999.41M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LOUIE?
LOUIE osiąga ATH w wysokości 0.01063902 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LOUIE?
LOUIE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LOUIE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LOUIE wynosi -- USD.
Czy w tym roku LOUIE pójdzie wyżej?
LOUIE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LOUIE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:47:37 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

