Informacje o cenie Louie (LOUIE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00119611 $ 0.00119611 $ 0.00119611 Minimum 24h $ 0.00137975 $ 0.00137975 $ 0.00137975 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00119611$ 0.00119611 $ 0.00119611 Maksimum 24h $ 0.00137975$ 0.00137975 $ 0.00137975 Historyczne maksimum $ 0.01063902$ 0.01063902 $ 0.01063902 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.28% Zmiana ceny (1D) -6.70% Zmiana ceny (7D) -35.33% Zmiana ceny (7D) -35.33%

Aktualna cena Louie (LOUIE) wynosi $0.00121961. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LOUIE wahał się między $ 0.00119611 a $ 0.00137975, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LOUIE w historii to $ 0.01063902, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LOUIE zmieniły się o +1.28% w ciągu ostatniej godziny, o -6.70% w ciągu 24 godzin i o -35.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Louie (LOUIE)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Podaż w obiegu 999.41M 999.41M 999.41M Całkowita podaż 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

Obecna kapitalizacja rynkowa Louie wynosi $ 1.22M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LOUIE w obiegu wynosi 999.41M, przy całkowitej podaży 999411127.274. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.22M.