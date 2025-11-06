GiełdaDEX+
Aktualna cena Looks Good to 0.00021155 USD. Śledź aktualizacje cen SENDIT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SENDIT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SENDIT

Informacje o cenie SENDIT

Czym jest SENDIT

Oficjalna strona internetowa SENDIT

Tokenomika SENDIT

Prognoza cen SENDIT

Logo Looks Good

Cena Looks Good (SENDIT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SENDIT do USD:

+46.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
Looks Good (SENDIT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:47:11 (UTC+8)

Informacje o cenie Looks Good (SENDIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.70%

+46.67%

-15.41%

-15.41%

Aktualna cena Looks Good (SENDIT) wynosi $0.00021155. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SENDIT wahał się między $ 0.00014012 a $ 0.00021287, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SENDIT w historii to $ 0.00683355, a najniższy to $ 0.0001192.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SENDIT zmieniły się o +0.70% w ciągu ostatniej godziny, o +46.67% w ciągu 24 godzin i o -15.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Looks Good (SENDIT)

Obecna kapitalizacja rynkowa Looks Good wynosi $ 116.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SENDIT w obiegu wynosi 549.97M, przy całkowitej podaży 999965146.076346. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 211.54K.

Historia ceny Looks Good (SENDIT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Looks Good do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Looks Good do USD wyniosła $ -0.0001748549.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Looks Good do USD wyniosła $ -0.0001783995.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Looks Good do USD wyniosła $ -0.002188011656311725.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+46.67%
30 Dni$ -0.0001748549-82.65%
60 dni$ -0.0001783995-84.32%
90 dni$ -0.002188011656311725-91.18%

Co to jest Looks Good (SENDIT)

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem.

The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Looks Good (SENDIT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Looks Good (w USD)

Jaka będzie wartość Looks Good (SENDIT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Looks Good (SENDIT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Looks Good.

Sprawdź teraz prognozę ceny Looks Good!

SENDIT na lokalne waluty

Tokenomika Looks Good (SENDIT)

Zrozumienie tokenomiki Looks Good (SENDIT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SENDITjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Looks Good (SENDIT)

Jaka jest dziś wartość Looks Good (SENDIT)?
Aktualna cena SENDIT w USD wynosi 0.00021155USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SENDIT do USD?
Aktualna cena SENDIT w USD wynosi $ 0.00021155. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Looks Good?
Kapitalizacja rynkowa dla SENDIT wynosi $ 116.35K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SENDIT w obiegu?
W obiegu SENDIT znajduje się 549.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SENDIT?
SENDIT osiąga ATH w wysokości 0.00683355 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SENDIT?
SENDIT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0001192 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SENDIT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SENDIT wynosi -- USD.
Czy w tym roku SENDIT pójdzie wyżej?
SENDIT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SENDIT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:47:11 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Looks Good (SENDIT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

