Informacje o cenie Looks Good (SENDIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00014012 Maksimum 24h $ 0.00021287 Historyczne maksimum $ 0.00683355 Najniższa cena $ 0.0001192 Zmiana ceny (1H) +0.70% Zmiana ceny (1D) +46.67% Zmiana ceny (7D) -15.41%

Aktualna cena Looks Good (SENDIT) wynosi $0.00021155. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SENDIT wahał się między $ 0.00014012 a $ 0.00021287, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SENDIT w historii to $ 0.00683355, a najniższy to $ 0.0001192.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SENDIT zmieniły się o +0.70% w ciągu ostatniej godziny, o +46.67% w ciągu 24 godzin i o -15.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Looks Good (SENDIT)

Kapitalizacja rynkowa $ 116.35K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 211.54K Podaż w obiegu 549.97M Całkowita podaż 999,965,146.076346

Obecna kapitalizacja rynkowa Looks Good wynosi $ 116.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SENDIT w obiegu wynosi 549.97M, przy całkowitej podaży 999965146.076346. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 211.54K.