Co to jest LOBSTER ($LOBSTER)

Charles' best friend, Logan… KING LOGAN. The ROYAL memecoin that was destined to rule the Cardano metaverse. A meme token with unique pixel art, fun memes and staking benefits!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!