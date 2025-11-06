GiełdaDEX+
Aktualna cena LNKD Networks to 0.00013002 USD. Śledź aktualizacje cen LNKD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LNKD łatwo w MEXC już teraz.

Cena LNKD Networks (LNKD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LNKD do USD:

$0.00012985
$0.00012985$0.00012985
+0.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
LNKD Networks (LNKD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:49:55 (UTC+8)

Informacje o cenie LNKD Networks (LNKD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00012866
$ 0.00012866$ 0.00012866
Minimum 24h
$ 0.0001319
$ 0.0001319$ 0.0001319
Maksimum 24h

$ 0.00012866
$ 0.00012866$ 0.00012866

$ 0.0001319
$ 0.0001319$ 0.0001319

$ 0.00024966
$ 0.00024966$ 0.00024966

$ 0.0001285
$ 0.0001285$ 0.0001285

+0.07%

+0.30%

-16.81%

-16.81%

Aktualna cena LNKD Networks (LNKD) wynosi $0.00013002. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LNKD wahał się między $ 0.00012866 a $ 0.0001319, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LNKD w historii to $ 0.00024966, a najniższy to $ 0.0001285.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LNKD zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +0.30% w ciągu 24 godzin i o -16.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LNKD Networks (LNKD)

$ 49.94K
$ 49.94K$ 49.94K

--
----

$ 129.96K
$ 129.96K$ 129.96K

384.26M
384.26M 384.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa LNKD Networks wynosi $ 49.94K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LNKD w obiegu wynosi 384.26M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 129.96K.

Historia ceny LNKD Networks (LNKD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny LNKD Networks do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny LNKD Networks do USD wyniosła $ -0.0000565473.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny LNKD Networks do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny LNKD Networks do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.30%
30 Dni$ -0.0000565473-43.49%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest LNKD Networks (LNKD)

$LNKD is the fuel of the InterLink ecosystem on BSC, powering rewards, liquidity, and growth. Holders earn automatic USDT rewards with every transaction, while volume drives constant buy pressure into $INTL — the utility token used for payments, metaverse, and gaming across InterLink. Launched with 10 LP pairs and expanding to 50+, $LNKD strengthens the treasury, fuels The Vault, and sustains a self-feeding loop built for rewards, scalability, and long-term ecosystem dominance.

Zasoby dla LNKD Networks (LNKD)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny LNKD Networks (w USD)

Jaka będzie wartość LNKD Networks (LNKD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w LNKD Networks (LNKD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla LNKD Networks.

Sprawdź teraz prognozę ceny LNKD Networks!

LNKD na lokalne waluty

Tokenomika LNKD Networks (LNKD)

Zrozumienie tokenomiki LNKD Networks (LNKD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LNKDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące LNKD Networks (LNKD)

Jaka jest dziś wartość LNKD Networks (LNKD)?
Aktualna cena LNKD w USD wynosi 0.00013002USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LNKD do USD?
Aktualna cena LNKD w USD wynosi $ 0.00013002. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa LNKD Networks?
Kapitalizacja rynkowa dla LNKD wynosi $ 49.94K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LNKD w obiegu?
W obiegu LNKD znajduje się 384.26M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LNKD?
LNKD osiąga ATH w wysokości 0.00024966 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LNKD?
LNKD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0001285 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LNKD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LNKD wynosi -- USD.
Czy w tym roku LNKD pójdzie wyżej?
LNKD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LNKD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:49:55 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe LNKD Networks (LNKD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

