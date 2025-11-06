Informacje o cenie LNKD Networks (LNKD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00012866 $ 0.00012866 $ 0.00012866 Minimum 24h $ 0.0001319 $ 0.0001319 $ 0.0001319 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00012866$ 0.00012866 $ 0.00012866 Maksimum 24h $ 0.0001319$ 0.0001319 $ 0.0001319 Historyczne maksimum $ 0.00024966$ 0.00024966 $ 0.00024966 Najniższa cena $ 0.0001285$ 0.0001285 $ 0.0001285 Zmiana ceny (1H) +0.07% Zmiana ceny (1D) +0.30% Zmiana ceny (7D) -16.81% Zmiana ceny (7D) -16.81%

Aktualna cena LNKD Networks (LNKD) wynosi $0.00013002. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LNKD wahał się między $ 0.00012866 a $ 0.0001319, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LNKD w historii to $ 0.00024966, a najniższy to $ 0.0001285.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LNKD zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +0.30% w ciągu 24 godzin i o -16.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LNKD Networks (LNKD)

Kapitalizacja rynkowa $ 49.94K$ 49.94K $ 49.94K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 129.96K$ 129.96K $ 129.96K Podaż w obiegu 384.26M 384.26M 384.26M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa LNKD Networks wynosi $ 49.94K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LNKD w obiegu wynosi 384.26M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 129.96K.