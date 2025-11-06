GiełdaDEX+
Aktualna cena Liquidy to 0.102242 USD. Śledź aktualizacje cen LQDY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LQDY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LQDY

Informacje o cenie LQDY

Czym jest LQDY

Oficjalna strona internetowa LQDY

Tokenomika LQDY

Prognoza cen LQDY

Cena Liquidy (LQDY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LQDY do USD:

$0.102242
$0.102242$0.102242
+1.00%1D
mexc
USD
Liquidy (LQDY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:46:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Liquidy (LQDY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.100396
$ 0.100396$ 0.100396
Minimum 24h
$ 0.10319
$ 0.10319$ 0.10319
Maksimum 24h

$ 0.100396
$ 0.100396$ 0.100396

$ 0.10319
$ 0.10319$ 0.10319

$ 0.167274
$ 0.167274$ 0.167274

$ 0.096437
$ 0.096437$ 0.096437

+0.33%

+1.00%

-17.77%

-17.77%

Aktualna cena Liquidy (LQDY) wynosi $0.102242. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LQDY wahał się między $ 0.100396 a $ 0.10319, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LQDY w historii to $ 0.167274, a najniższy to $ 0.096437.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LQDY zmieniły się o +0.33% w ciągu ostatniej godziny, o +1.00% w ciągu 24 godzin i o -17.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Liquidy (LQDY)

$ 665.38K
$ 665.38K$ 665.38K

--
----

$ 10.22M
$ 10.22M$ 10.22M

6.51M
6.51M 6.51M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Liquidy wynosi $ 665.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LQDY w obiegu wynosi 6.51M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.22M.

Historia ceny Liquidy (LQDY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Liquidy do USD wyniosła $ +0.00101342.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Liquidy do USD wyniosła $ -0.0284129597.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Liquidy do USD wyniosła $ -0.0371233136.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Liquidy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00101342+1.00%
30 Dni$ -0.0284129597-27.78%
60 dni$ -0.0371233136-36.30%
90 dni$ 0--

Co to jest Liquidy (LQDY)

Liquidy is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on Rujira that operates products and services for decentralized finance. The Liquidy DAO actively manages a treasury of digital assets, including BTC and ETH, which are used productively to generate revenue by market making, lending, staking, and more. These treasury operations are complemented by the Liquidy Swap Router: a parallel optimized multi-hop swap router for Rujira, which improves user experience and earns revenue from swap fees.

All aspects of the DAO, treasury, and revenue streams are exclusively owned and governed by LQDY token stakers. The fundamental value of LQDY is derived from its Treasury (NAV) and Net Income. Transparency is at the heart of the DAO, with real-time financial reporting and treasury operations orchestrated by onchain governance.

Liquidy is community-owned and has been operating since April 2023.

Prognoza ceny Liquidy (w USD)

Jaka będzie wartość Liquidy (LQDY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Liquidy (LQDY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Liquidy.

Sprawdź teraz prognozę ceny Liquidy!

LQDY na lokalne waluty

Tokenomika Liquidy (LQDY)

Zrozumienie tokenomiki Liquidy (LQDY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LQDYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Liquidy (LQDY)

Jaka jest dziś wartość Liquidy (LQDY)?
Aktualna cena LQDY w USD wynosi 0.102242USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LQDY do USD?
Aktualna cena LQDY w USD wynosi $ 0.102242. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Liquidy?
Kapitalizacja rynkowa dla LQDY wynosi $ 665.38K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LQDY w obiegu?
W obiegu LQDY znajduje się 6.51M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LQDY?
LQDY osiąga ATH w wysokości 0.167274 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LQDY?
LQDY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.096437 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LQDY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LQDY wynosi -- USD.
Czy w tym roku LQDY pójdzie wyżej?
LQDY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LQDY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:46:49 (UTC+8)

