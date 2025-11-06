Informacje o cenie Liquidy (LQDY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.100396 $ 0.100396 $ 0.100396 Minimum 24h $ 0.10319 $ 0.10319 $ 0.10319 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.100396$ 0.100396 $ 0.100396 Maksimum 24h $ 0.10319$ 0.10319 $ 0.10319 Historyczne maksimum $ 0.167274$ 0.167274 $ 0.167274 Najniższa cena $ 0.096437$ 0.096437 $ 0.096437 Zmiana ceny (1H) +0.33% Zmiana ceny (1D) +1.00% Zmiana ceny (7D) -17.77% Zmiana ceny (7D) -17.77%

Aktualna cena Liquidy (LQDY) wynosi $0.102242. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LQDY wahał się między $ 0.100396 a $ 0.10319, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LQDY w historii to $ 0.167274, a najniższy to $ 0.096437.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LQDY zmieniły się o +0.33% w ciągu ostatniej godziny, o +1.00% w ciągu 24 godzin i o -17.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Liquidy (LQDY)

Kapitalizacja rynkowa $ 665.38K$ 665.38K $ 665.38K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.22M$ 10.22M $ 10.22M Podaż w obiegu 6.51M 6.51M 6.51M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Liquidy wynosi $ 665.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LQDY w obiegu wynosi 6.51M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.22M.