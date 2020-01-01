Poznaj tokenomikę Liquidity (SN77) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SN77, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Liquidity (SN77) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SN77, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Liquidity (SN77) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Liquidity (SN77), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.49M $ 7.49M $ 7.49M Całkowita podaż: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Podaż w obiegu: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.49M $ 7.49M $ 7.49M Historyczne maksimum: $ 10.25 $ 10.25 $ 10.25 Historyczne minimum: $ 2.28 $ 2.28 $ 2.28 Aktualna cena: $ 3.33 $ 3.33 $ 3.33 Dowiedz się więcej o cenie Liquidity (SN77) Tokenomika Liquidity (SN77): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Liquidity (SN77) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SN77, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SN77. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSN77 tokenomikę, poznaj cenę tokena SN77na żywo! Prognoza ceny SN77 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SN77? Nasza strona z prognozami cen SN77 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SN77 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.