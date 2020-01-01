Poznaj tokenomikę Liquid Mercury (MERC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MERC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Liquid Mercury (MERC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MERC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Liquid Mercury (MERC) / Tokenomika / Tokenomika Liquid Mercury (MERC) Odkryj kluczowe informacje o Liquid Mercury (MERC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Liquid Mercury (MERC) Liquid Mercury is a technology company that provides institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. Its platform is designed to meet the performance, security, and reporting standards expected by the most demanding traditional finance institutions. At the core of the ecosystem is MERC, an ERC-20 utility token that delivers value to users in three primary ways: 1. Discount Farming via Staking MERC holders can participate in a “Discount Farming Staking Program,” which enables users to earn monthly Element Tokens (ETs) by staking their MERC tokens. These ETs can be: - Applied toward Liquid Mercury invoices for service discounts, if you're a customer. - Traded for cash equivalents on a private secondary marketplace where ET holders and Liquid Mercury customers can buy and sell ETs. 2. Access to Premium Features and Staking Rewards Staking MERC also unlocks: - Access to exclusive research, curated trading tools, and trading rebates. - Annual staking rewards paid in MERC, currently set at 10% per year. 3. Utility in the Expansion of Real World Asset (RWA) Markets As Liquid Mercury grows its footprint in the RWA sector, the role of the MERC token will expand accordingly, powering participation and utility within tokenized asset marketplaces. Liquid Mercury is a technology company that provides institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. Its platform is designed to meet the performance, security, and reporting standards expected by the most demanding traditional finance institutions. At the core of the ecosystem is MERC, an ERC-20 utility token that delivers value to users in three primary ways: Discount Farming via Staking MERC holders can participate in a “Discount Farming Staking Program,” which enables users to earn monthly Element Tokens (ETs) by staking their MERC tokens. These ETs can be: Applied toward Liquid Mercury invoices for service discounts, if you're a customer.

Traded for cash equivalents on a private secondary marketplace where ET holders and Liquid Mercury customers can buy and sell ETs. Access to Premium Features and Staking Rewards Staking MERC also unlocks: Access to exclusive research, curated trading tools, and trading rebates.

Annual staking rewards paid in MERC, currently set at 10% per year. Utility in the Expansion of Real World Asset (RWA) Markets As Liquid Mercury grows its footprint in the RWA sector, the role of the MERC token will expand accordingly, powering participation and utility within tokenized asset marketplaces. Oficjalna strona internetowa: https://liquidmercury.com/ Kup MERC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Liquid Mercury (MERC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Liquid Mercury (MERC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.13M $ 7.13M $ 7.13M Całkowita podaż: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Podaż w obiegu: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.98M $ 19.98M $ 19.98M Historyczne maksimum: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Historyczne minimum: $ 0.00101985 $ 0.00101985 $ 0.00101985 Aktualna cena: $ 0.0033293 $ 0.0033293 $ 0.0033293 Dowiedz się więcej o cenie Liquid Mercury (MERC) Tokenomika Liquid Mercury (MERC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Liquid Mercury (MERC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MERC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MERC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMERC tokenomikę, poznaj cenę tokena MERCna żywo! Prognoza ceny MERC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MERC? Nasza strona z prognozami cen MERC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MERC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.