Cena LIMITUS (LMT)
+0.22%
+0.72%
-20.08%
-20.08%
Aktualna cena LIMITUS (LMT) wynosi $0.00011757. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LMT wahał się między $ 0.00011385 a $ 0.00012258, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LMT w historii to $ 0.245166, a najniższy to $ 0.00010848.
Pod względem krótkoterminowych wyniki LMT zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +0.72% w ciągu 24 godzin i o -20.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa LIMITUS wynosi $ 77.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LMT w obiegu wynosi 660.29M, przy całkowitej podaży 660289840.514004. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 77.69K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny LIMITUS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny LIMITUS do USD wyniosła $ -0.0000999696.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny LIMITUS do USD wyniosła $ -0.0001035713.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny LIMITUS do USD wyniosła $ -0.006419538172797555.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+0.72%
|30 Dni
|$ -0.0000999696
|-85.02%
|60 dni
|$ -0.0001035713
|-88.09%
|90 dni
|$ -0.006419538172797555
|-98.20%
Autonomous tech for the connected future.
LIMITUS is not just another automation tool, it’s a consumer-first platform designed to unify and elevate digital experiences. Whether you’re a trader optimizing multi-chain strategies, a professional streamlining workflows, or someone simplifying personal tasks, LIMITUS brings everything together into a single, intuitive interface. From managing DeFi portfolios to automating emails, scheduling, and commerce, LIMITUS bridges Web3 and Web2, turning fragmented processes into effortless flows.
The DeFi ecosystem highlights this need. Today, traders face scattered transaction histories, fragmented liquidity data, and siloed sentiment analysis. LIMITUS eliminates these inefficiencies, not only aggregating data but also synthesizing, contextualizing, and executing it in real-time. Advanced AI tools like fine-tuned Large Language Models (LLMs) and Retrieval-Augmented Generation (RAG) enable LIMITUS to continuously analyze and act on market trends, wallet activity, and yield opportunities.
While some analytical platforms attempt to aggregate data, they often fail to deliver actionable insights or facilitate seamless execution. These tools provide raw metrics but cannot synthesize data into meaningful strategies or automate complex decisions. LIMITUS goes beyond mere aggregation by consolidating transaction histories, liquidity metrics, and sentiment indices into a single, actionable dashboard. Furthermore, it automates decision-making and execution, allowing users to effortlessly act on insights without being bogged down by manual processes—streamlining workflows and enabling faster, smarter trading decisions.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
