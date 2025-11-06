Informacje o cenie LIMITUS (LMT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00011385 $ 0.00011385 $ 0.00011385 Minimum 24h $ 0.00012258 $ 0.00012258 $ 0.00012258 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00011385$ 0.00011385 $ 0.00011385 Maksimum 24h $ 0.00012258$ 0.00012258 $ 0.00012258 Historyczne maksimum $ 0.245166$ 0.245166 $ 0.245166 Najniższa cena $ 0.00010848$ 0.00010848 $ 0.00010848 Zmiana ceny (1H) +0.22% Zmiana ceny (1D) +0.72% Zmiana ceny (7D) -20.08% Zmiana ceny (7D) -20.08%

Aktualna cena LIMITUS (LMT) wynosi $0.00011757. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LMT wahał się między $ 0.00011385 a $ 0.00012258, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LMT w historii to $ 0.245166, a najniższy to $ 0.00010848.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LMT zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +0.72% w ciągu 24 godzin i o -20.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LIMITUS (LMT)

Kapitalizacja rynkowa $ 77.69K$ 77.69K $ 77.69K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 77.69K$ 77.69K $ 77.69K Podaż w obiegu 660.29M 660.29M 660.29M Całkowita podaż 660,289,840.514004 660,289,840.514004 660,289,840.514004

Obecna kapitalizacja rynkowa LIMITUS wynosi $ 77.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LMT w obiegu wynosi 660.29M, przy całkowitej podaży 660289840.514004. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 77.69K.