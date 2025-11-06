GiełdaDEX+
Aktualna cena LIMITUS to 0.00011757 USD. Śledź aktualizacje cen LMT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LMT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LMT

Informacje o cenie LMT

Czym jest LMT

Biała księga LMT

Oficjalna strona internetowa LMT

Tokenomika LMT

Prognoza cen LMT

Logo LIMITUS

Cena LIMITUS (LMT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LMT do USD:

$0.00011812
+1.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
LIMITUS (LMT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:46:20 (UTC+8)

Informacje o cenie LIMITUS (LMT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00011385
Minimum 24h
$ 0.00012258
Maksimum 24h

$ 0.00011385
$ 0.00012258
$ 0.245166
$ 0.00010848
+0.22%

+0.72%

-20.08%

-20.08%

Aktualna cena LIMITUS (LMT) wynosi $0.00011757. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LMT wahał się między $ 0.00011385 a $ 0.00012258, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LMT w historii to $ 0.245166, a najniższy to $ 0.00010848.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LMT zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +0.72% w ciągu 24 godzin i o -20.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LIMITUS (LMT)

$ 77.69K
--
$ 77.69K
660.29M
660,289,840.514004
Obecna kapitalizacja rynkowa LIMITUS wynosi $ 77.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LMT w obiegu wynosi 660.29M, przy całkowitej podaży 660289840.514004. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 77.69K.

Historia ceny LIMITUS (LMT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny LIMITUS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny LIMITUS do USD wyniosła $ -0.0000999696.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny LIMITUS do USD wyniosła $ -0.0001035713.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny LIMITUS do USD wyniosła $ -0.006419538172797555.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.72%
30 Dni$ -0.0000999696-85.02%
60 dni$ -0.0001035713-88.09%
90 dni$ -0.006419538172797555-98.20%

Co to jest LIMITUS (LMT)

Autonomous tech for the connected future.

LIMITUS is not just another automation tool, it’s a consumer-first platform designed to unify and elevate digital experiences. Whether you’re a trader optimizing multi-chain strategies, a professional streamlining workflows, or someone simplifying personal tasks, LIMITUS brings everything together into a single, intuitive interface. From managing DeFi portfolios to automating emails, scheduling, and commerce, LIMITUS bridges Web3 and Web2, turning fragmented processes into effortless flows.

The DeFi ecosystem highlights this need. Today, traders face scattered transaction histories, fragmented liquidity data, and siloed sentiment analysis. LIMITUS eliminates these inefficiencies, not only aggregating data but also synthesizing, contextualizing, and executing it in real-time. Advanced AI tools like fine-tuned Large Language Models (LLMs) and Retrieval-Augmented Generation (RAG) enable LIMITUS to continuously analyze and act on market trends, wallet activity, and yield opportunities.

While some analytical platforms attempt to aggregate data, they often fail to deliver actionable insights or facilitate seamless execution. These tools provide raw metrics but cannot synthesize data into meaningful strategies or automate complex decisions. LIMITUS goes beyond mere aggregation by consolidating transaction histories, liquidity metrics, and sentiment indices into a single, actionable dashboard. Furthermore, it automates decision-making and execution, allowing users to effortlessly act on insights without being bogged down by manual processes—streamlining workflows and enabling faster, smarter trading decisions.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny LIMITUS (w USD)

Jaka będzie wartość LIMITUS (LMT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w LIMITUS (LMT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla LIMITUS.

Sprawdź teraz prognozę ceny LIMITUS!

LMT na lokalne waluty

Tokenomika LIMITUS (LMT)

Zrozumienie tokenomiki LIMITUS (LMT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LMTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące LIMITUS (LMT)

Jaka jest dziś wartość LIMITUS (LMT)?
Aktualna cena LMT w USD wynosi 0.00011757USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LMT do USD?
Aktualna cena LMT w USD wynosi $ 0.00011757. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa LIMITUS?
Kapitalizacja rynkowa dla LMT wynosi $ 77.69K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LMT w obiegu?
W obiegu LMT znajduje się 660.29M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LMT?
LMT osiąga ATH w wysokości 0.245166 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LMT?
LMT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00010848 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LMT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LMT wynosi -- USD.
Czy w tym roku LMT pójdzie wyżej?
LMT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LMT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe LIMITUS (LMT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

