Informacje o cenie LILLY ($LILLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00100833$ 0.00100833 $ 0.00100833 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.14% Zmiana ceny (1D) +3.00% Zmiana ceny (7D) -26.05% Zmiana ceny (7D) -26.05%

Aktualna cena LILLY ($LILLY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $LILLY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $LILLY w historii to $ 0.00100833, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $LILLY zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +3.00% w ciągu 24 godzin i o -26.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LILLY ($LILLY)

Kapitalizacja rynkowa $ 195.33K$ 195.33K $ 195.33K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 195.33K$ 195.33K $ 195.33K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa LILLY wynosi $ 195.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $LILLY w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 195.33K.