Informacje o cenie Lil Frog (LILFROG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0158498$ 0.0158498 $ 0.0158498 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Lil Frog (LILFROG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LILFROG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LILFROG w historii to $ 0.0158498, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LILFROG zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lil Frog (LILFROG)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Lil Frog wynosi $ 10.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LILFROG w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.71K.