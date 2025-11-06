GiełdaDEX+
Aktualna cena Lightspeed to 0.00049635 USD. Śledź aktualizacje cen SPEED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPEED łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Lightspeed to 0.00049635 USD. Śledź aktualizacje cen SPEED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPEED łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SPEED

Informacje o cenie SPEED

Czym jest SPEED

Biała księga SPEED

Oficjalna strona internetowa SPEED

Tokenomika SPEED

Prognoza cen SPEED

Logo Lightspeed

Cena Lightspeed (SPEED)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SPEED do USD:

$0.00049635
+6.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Lightspeed (SPEED) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:48:29 (UTC+8)

Informacje o cenie Lightspeed (SPEED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00046137
Minimum 24h
$ 0.00049773
Maksimum 24h

$ 0.00046137
$ 0.00049773
$ 0.00236018
$ 0.00028321
-0.22%

+6.12%

-0.69%

-0.69%

Aktualna cena Lightspeed (SPEED) wynosi $0.00049635. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPEED wahał się między $ 0.00046137 a $ 0.00049773, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPEED w historii to $ 0.00236018, a najniższy to $ 0.00028321.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPEED zmieniły się o -0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +6.12% w ciągu 24 godzin i o -0.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lightspeed (SPEED)

$ 127.84K
--
$ 148.80K
257.57M
299,792,458.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Lightspeed wynosi $ 127.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPEED w obiegu wynosi 257.57M, przy całkowitej podaży 299792458.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 148.80K.

Historia ceny Lightspeed (SPEED) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Lightspeed do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Lightspeed do USD wyniosła $ -0.0000952260.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Lightspeed do USD wyniosła $ +0.0000136173.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Lightspeed do USD wyniosła $ +0.0000465590028671224.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.12%
30 Dni$ -0.0000952260-19.18%
60 dni$ +0.0000136173+2.74%
90 dni$ +0.0000465590028671224+10.35%

Co to jest Lightspeed (SPEED)

Lightspeed (SPEED) is a cross-chain token, facilitating seamless transactions across multiple blockchain networks, enhancing overall efficiency.

$Speed is a deflationary cryptocurrency, available on Arbitrum, Base, BSC, ETH, Optimism & Polygon. No added fees or taxes. Powered by Warpcore rewards and deflation engine. Want to move your $Speed? Move across chains with Axelar interchain or Squidrouter.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Lightspeed (SPEED)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Lightspeed (w USD)

Jaka będzie wartość Lightspeed (SPEED) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lightspeed (SPEED) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lightspeed.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lightspeed!

SPEED na lokalne waluty

Tokenomika Lightspeed (SPEED)

Zrozumienie tokenomiki Lightspeed (SPEED) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPEEDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Lightspeed (SPEED)

Jaka jest dziś wartość Lightspeed (SPEED)?
Aktualna cena SPEED w USD wynosi 0.00049635USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPEED do USD?
Aktualna cena SPEED w USD wynosi $ 0.00049635. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lightspeed?
Kapitalizacja rynkowa dla SPEED wynosi $ 127.84K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPEED w obiegu?
W obiegu SPEED znajduje się 257.57M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPEED?
SPEED osiąga ATH w wysokości 0.00236018 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPEED?
SPEED zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00028321 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPEED?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPEED wynosi -- USD.
Czy w tym roku SPEED pójdzie wyżej?
SPEED może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPEED, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Lightspeed (SPEED)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

