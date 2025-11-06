Informacje o cenie Lightspeed (SPEED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00046137 $ 0.00046137 $ 0.00046137 Minimum 24h $ 0.00049773 $ 0.00049773 $ 0.00049773 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00046137$ 0.00046137 $ 0.00046137 Maksimum 24h $ 0.00049773$ 0.00049773 $ 0.00049773 Historyczne maksimum $ 0.00236018$ 0.00236018 $ 0.00236018 Najniższa cena $ 0.00028321$ 0.00028321 $ 0.00028321 Zmiana ceny (1H) -0.22% Zmiana ceny (1D) +6.12% Zmiana ceny (7D) -0.69% Zmiana ceny (7D) -0.69%

Aktualna cena Lightspeed (SPEED) wynosi $0.00049635. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPEED wahał się między $ 0.00046137 a $ 0.00049773, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPEED w historii to $ 0.00236018, a najniższy to $ 0.00028321.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPEED zmieniły się o -0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +6.12% w ciągu 24 godzin i o -0.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lightspeed (SPEED)

Kapitalizacja rynkowa $ 127.84K$ 127.84K $ 127.84K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 148.80K$ 148.80K $ 148.80K Podaż w obiegu 257.57M 257.57M 257.57M Całkowita podaż 299,792,458.0 299,792,458.0 299,792,458.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Lightspeed wynosi $ 127.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPEED w obiegu wynosi 257.57M, przy całkowitej podaży 299792458.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 148.80K.