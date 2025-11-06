Informacje o cenie Light Speed Cat (LSCAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00171341$ 0.00171341 $ 0.00171341 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.10% Zmiana ceny (1D) +0.26% Zmiana ceny (7D) -17.04% Zmiana ceny (7D) -17.04%

Aktualna cena Light Speed Cat (LSCAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LSCAT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LSCAT w historii to $ 0.00171341, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LSCAT zmieniły się o +0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +0.26% w ciągu 24 godzin i o -17.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Light Speed Cat (LSCAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 30.77K$ 30.77K $ 30.77K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 30.77K$ 30.77K $ 30.77K Podaż w obiegu 79.14M 79.14M 79.14M Całkowita podaż 79,138,677.49416402 79,138,677.49416402 79,138,677.49416402

Obecna kapitalizacja rynkowa Light Speed Cat wynosi $ 30.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LSCAT w obiegu wynosi 79.14M, przy całkowitej podaży 79138677.49416402. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.77K.