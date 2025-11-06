GiełdaDEX+
Aktualna cena LIFI to 0.00179495 USD. Śledź aktualizacje cen LIFI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LIFI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LIFI

Informacje o cenie LIFI

Czym jest LIFI

Biała księga LIFI

Oficjalna strona internetowa LIFI

Tokenomika LIFI

Prognoza cen LIFI

Cena LIFI (LIFI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LIFI do USD:

$0.00179495
$0.00179495
-2.10%1D
LIFI (LIFI) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie LIFI (LIFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00179213
$ 0.00179213
Minimum 24h
$ 0.00184041
$ 0.00184041
Maksimum 24h

$ 0.00179213
$ 0.00179213

$ 0.00184041
$ 0.00184041

$ 0.03303058
$ 0.03303058

$ 0.00171044
$ 0.00171044

-0.49%

-2.11%

-31.88%

-31.88%

Aktualna cena LIFI (LIFI) wynosi $0.00179495. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIFI wahał się między $ 0.00179213 a $ 0.00184041, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIFI w historii to $ 0.03303058, a najniższy to $ 0.00171044.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIFI zmieniły się o -0.49% w ciągu ostatniej godziny, o -2.11% w ciągu 24 godzin i o -31.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LIFI (LIFI)

$ 13.46K
$ 13.46K

--
--

$ 13.46K
$ 13.46K

7.50M
7.50M

7,500,000.0
7,500,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa LIFI wynosi $ 13.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIFI w obiegu wynosi 7.50M, przy całkowitej podaży 7500000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.46K.

Historia ceny LIFI (LIFI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny LIFI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny LIFI do USD wyniosła $ -0.0015810100.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny LIFI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny LIFI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.11%
30 Dni$ -0.0015810100-88.08%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest LIFI (LIFI)

LiFi (LIFI) is a privacy-first browser extension project that brings blockchain principles to everyday browsing. Built on Ethereum, LiFi helps users reclaim control of their online time by offering detailed insights into digital habits while ensuring data stays fully private on-device. Combining productivity tracking, AI-powered analysis, and transparency into online tracking, LiFi empowers users to work smarter without compromising security. Backed by a growing community of privacy advocates, LiFi represents a new wave of utility-driven crypto projects where productivity meets digital sovereignty.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny LIFI (w USD)

Jaka będzie wartość LIFI (LIFI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w LIFI (LIFI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla LIFI.

Sprawdź teraz prognozę ceny LIFI!

LIFI na lokalne waluty

Tokenomika LIFI (LIFI)

Zrozumienie tokenomiki LIFI (LIFI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LIFIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące LIFI (LIFI)

Jaka jest dziś wartość LIFI (LIFI)?
Aktualna cena LIFI w USD wynosi 0.00179495USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LIFI do USD?
Aktualna cena LIFI w USD wynosi $ 0.00179495. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa LIFI?
Kapitalizacja rynkowa dla LIFI wynosi $ 13.46K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LIFI w obiegu?
W obiegu LIFI znajduje się 7.50M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LIFI?
LIFI osiąga ATH w wysokości 0.03303058 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LIFI?
LIFI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00171044 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LIFI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LIFI wynosi -- USD.
Czy w tym roku LIFI pójdzie wyżej?
LIFI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LIFI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe LIFI (LIFI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,000.00

$3,370.62

$158.66

$1.0000

$1,478.00

$103,000.00

$3,370.62

$2.3237

$158.66

$1.0855

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000000750

$0.2171

$0.000007342

$0.000000000000000000004453

$0.24850

