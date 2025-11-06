Informacje o cenie LIFI (LIFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00179213 $ 0.00179213 $ 0.00179213 Minimum 24h $ 0.00184041 $ 0.00184041 $ 0.00184041 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00179213$ 0.00179213 $ 0.00179213 Maksimum 24h $ 0.00184041$ 0.00184041 $ 0.00184041 Historyczne maksimum $ 0.03303058$ 0.03303058 $ 0.03303058 Najniższa cena $ 0.00171044$ 0.00171044 $ 0.00171044 Zmiana ceny (1H) -0.49% Zmiana ceny (1D) -2.11% Zmiana ceny (7D) -31.88% Zmiana ceny (7D) -31.88%

Aktualna cena LIFI (LIFI) wynosi $0.00179495. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIFI wahał się między $ 0.00179213 a $ 0.00184041, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIFI w historii to $ 0.03303058, a najniższy to $ 0.00171044.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIFI zmieniły się o -0.49% w ciągu ostatniej godziny, o -2.11% w ciągu 24 godzin i o -31.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LIFI (LIFI)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.46K$ 13.46K $ 13.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.46K$ 13.46K $ 13.46K Podaż w obiegu 7.50M 7.50M 7.50M Całkowita podaż 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa LIFI wynosi $ 13.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIFI w obiegu wynosi 7.50M, przy całkowitej podaży 7500000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.46K.