Informacje o cenie LICKO (LICKO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.28% Zmiana ceny (1D) +0.28% Zmiana ceny (7D) -18.39% Zmiana ceny (7D) -18.39%

Aktualna cena LICKO (LICKO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LICKO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LICKO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LICKO zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +0.28% w ciągu 24 godzin i o -18.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LICKO (LICKO)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.50K$ 11.50K $ 11.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.50K$ 11.50K $ 11.50K Podaż w obiegu 420.69B 420.69B 420.69B Całkowita podaż 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa LICKO wynosi $ 11.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LICKO w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.50K.