Aktualna cena Libra Incentix to 0 USD. Śledź aktualizacje cen LIXX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LIXX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LIXX

Informacje o cenie LIXX

Czym jest LIXX

Biała księga LIXX

Oficjalna strona internetowa LIXX

Tokenomika LIXX

Prognoza cen LIXX

Logo Libra Incentix

Cena Libra Incentix (LIXX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LIXX do USD:

$0.00020626
+0.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Libra Incentix (LIXX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:45:59 (UTC+8)

Informacje o cenie Libra Incentix (LIXX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00473475
$ 0
-0.80%

+1.70%

+8.73%

+8.73%

Aktualna cena Libra Incentix (LIXX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIXX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIXX w historii to $ 0.00473475, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIXX zmieniły się o -0.80% w ciągu ostatniej godziny, o +1.70% w ciągu 24 godzin i o +8.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Libra Incentix (LIXX)

$ 1.38M
--
$ 3.09M
6.70B
15,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Libra Incentix wynosi $ 1.38M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIXX w obiegu wynosi 6.70B, przy całkowitej podaży 15000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.09M.

Historia ceny Libra Incentix (LIXX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Libra Incentix do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Libra Incentix do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Libra Incentix do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Libra Incentix do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.70%
30 Dni$ 0-76.60%
60 dni$ 0+508.57%
90 dni$ 0--

Co to jest Libra Incentix (LIXX)

LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers.

Libra Incentix is a technology company specializing in consumer loyalty. The LIX platform is the leading blockchain-based B2C Rewards Marketplace. Utility token LIXX enables ordinary shoppers to earn and freely use loyalty points.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Libra Incentix (LIXX)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Libra Incentix (w USD)

Jaka będzie wartość Libra Incentix (LIXX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Libra Incentix (LIXX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Libra Incentix.

Sprawdź teraz prognozę ceny Libra Incentix!

LIXX na lokalne waluty

Tokenomika Libra Incentix (LIXX)

Zrozumienie tokenomiki Libra Incentix (LIXX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LIXXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Libra Incentix (LIXX)

Jaka jest dziś wartość Libra Incentix (LIXX)?
Aktualna cena LIXX w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LIXX do USD?
Aktualna cena LIXX w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Libra Incentix?
Kapitalizacja rynkowa dla LIXX wynosi $ 1.38M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LIXX w obiegu?
W obiegu LIXX znajduje się 6.70B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LIXX?
LIXX osiąga ATH w wysokości 0.00473475 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LIXX?
LIXX zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LIXX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LIXX wynosi -- USD.
Czy w tym roku LIXX pójdzie wyżej?
LIXX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LIXX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Libra Incentix (LIXX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,645.62
$3,438.28
$162.19
$0.9999
$1,477.91
$103,645.62
$3,438.28
$2.3569
$162.19
$1.1492
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.03529
$0.00384
$0.000010348
$0.2195
$0.0000000588
$1.5106
$0.01888
