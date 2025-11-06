Informacje o cenie Libra Incentix (LIXX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00473475$ 0.00473475 $ 0.00473475 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.80% Zmiana ceny (1D) +1.70% Zmiana ceny (7D) +8.73% Zmiana ceny (7D) +8.73%

Aktualna cena Libra Incentix (LIXX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIXX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIXX w historii to $ 0.00473475, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIXX zmieniły się o -0.80% w ciągu ostatniej godziny, o +1.70% w ciągu 24 godzin i o +8.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Libra Incentix (LIXX)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Podaż w obiegu 6.70B 6.70B 6.70B Całkowita podaż 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Libra Incentix wynosi $ 1.38M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIXX w obiegu wynosi 6.70B, przy całkowitej podaży 15000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.09M.