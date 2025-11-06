Informacje o cenie Libra (LIBRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0088732 $ 0.0088732 $ 0.0088732 Minimum 24h $ 0.00994099 $ 0.00994099 $ 0.00994099 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0088732$ 0.0088732 $ 0.0088732 Maksimum 24h $ 0.00994099$ 0.00994099 $ 0.00994099 Historyczne maksimum $ 0.752851$ 0.752851 $ 0.752851 Najniższa cena $ 0.00708354$ 0.00708354 $ 0.00708354 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) -4.82% Zmiana ceny (7D) -50.54% Zmiana ceny (7D) -50.54%

Aktualna cena Libra (LIBRA) wynosi $0.00894807. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIBRA wahał się między $ 0.0088732 a $ 0.00994099, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIBRA w historii to $ 0.752851, a najniższy to $ 0.00708354.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIBRA zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o -4.82% w ciągu 24 godzin i o -50.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Libra (LIBRA)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.95M$ 8.95M $ 8.95M Podaż w obiegu 256.42M 256.42M 256.42M Całkowita podaż 999,989,195.0579 999,989,195.0579 999,989,195.0579

Obecna kapitalizacja rynkowa Libra wynosi $ 2.29M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIBRA w obiegu wynosi 256.42M, przy całkowitej podaży 999989195.0579. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.95M.