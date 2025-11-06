Informacje o cenie LEO (LEO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00313429$ 0.00313429 $ 0.00313429 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.06% Zmiana ceny (1D) -18.79% Zmiana ceny (7D) -46.68% Zmiana ceny (7D) -46.68%

Aktualna cena LEO (LEO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LEO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LEO w historii to $ 0.00313429, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LEO zmieniły się o -0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -18.79% w ciągu 24 godzin i o -46.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LEO (LEO)

Kapitalizacja rynkowa $ 445.06K$ 445.06K $ 445.06K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 468.48K$ 468.48K $ 468.48K Podaż w obiegu 9.50B 9.50B 9.50B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa LEO wynosi $ 445.06K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LEO w obiegu wynosi 9.50B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 468.48K.