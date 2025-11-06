Informacje o cenie Lenny (LENNY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00220577$ 0.00220577 $ 0.00220577 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.36% Zmiana ceny (1D) +9.14% Zmiana ceny (7D) +2.68% Zmiana ceny (7D) +2.68%

Aktualna cena Lenny (LENNY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LENNY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LENNY w historii to $ 0.00220577, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LENNY zmieniły się o -0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +9.14% w ciągu 24 godzin i o +2.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lenny (LENNY)

Kapitalizacja rynkowa $ 521.87K$ 521.87K $ 521.87K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 521.87K$ 521.87K $ 521.87K Podaż w obiegu 961.54M 961.54M 961.54M Całkowita podaż 961,540,592.271005 961,540,592.271005 961,540,592.271005

Obecna kapitalizacja rynkowa Lenny wynosi $ 521.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LENNY w obiegu wynosi 961.54M, przy całkowitej podaży 961540592.271005. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 521.87K.